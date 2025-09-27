Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

IPC otsusega taastati Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõigused täielikult ning mõlema riigi esindused võivad osaleda oma lipu ja sümboolikaga 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Kersti Kaljulaid pidas IPC otsust pettumust valmistavaks. "Agressioon Ukrainas kestab ja sport ei saa olla sellest lahus. Eesti seisab jätkuvalt ausa ja turvalise spordi eest ning toetab Ukrainat nende võitluses," ütles Kaljulaid.

"Ma väga tunnustan Eesti Paralümpiakomitee presidenti Monika Haukanõmme, kes hääletas põhimõttekindlalt Venemaa ja Valgevene liikmestaatuse peatamise poolt. Samas peame oluliseks, et Eesti sportlased ei kannataks rahvusvaheliste otsuste tõttu ning nende võimalus ausalt ja turvaliselt võistelda peab olema tagatud," lisas EOK president.

2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel esindab Eestit ratastoolikurlingu segapaar. Rahvusvaheline Kurlinguliit ei luba jätkuvalt Venemaa ega Valgevene sportlasi oma võistlustele.

Venemaa Paralümpiakomitee liikmeõiguste täielikku peatamist toetas hääletusel 55 delegaati, 111 oli vastu ja 11 jäi erapooletuks. Seejärel toimunud teisel hääletusel Venemaa Paralümpiakomitee liikmeõiguste osalise peatamise jätkamiseks hääletas poolt 77 ja vastu 91 delegaati, kaheksa jäid erapooletuks. Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõiguste täielikku peatamist toetas 48 osalejat, vastu oli 119 ja erapooletuks jäi üheksa, osalise peatamise pikendamist toetas 63, vastu oli 103 ja erapooletuks jäid kümme delegaati.