Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

Mängu esimene poolaeg käis hoogudega lainetavas rütmis, kus Mistra haaras pidevalt vastase koduväljakul mõneväravalise edu, kuid selle järel leidis Viimsi endast jõu, et taas lähemale tulla.

Arno Vare viis külalised 4:1 ette, Keret Kippari tõi võõrustajad 6:7 peale, Vahur Oolup viis Mistra 12:8 peale ning Marten Vihvelin taas Alexela mehed vaid värava kaugusele. Perioodi lõpuks suutsid meistriliigas liidripositsiooni jagavad Jüri Lepa hoolealused siiski Vare viie tabamuse jõul 21:13 juhtima asuda.

Teise poolaega enam põnevust ei jagunud ning Mistra võttis kohtumisest kindla võidu. Jüri Lepp mängitas ohtralt erinevaid koosseise ja mõned võtmemängijad, eesotsas Mikola Naumi ja Serhii Orlovskyiga said suures osas puhkepäeva. Perioodi keskpaigaks oli külaliste eduseis 2009. aastal sündinud Daniel Adambergi värava järel 30:20 ning lõpuks võeti 33:26 võit.

Mistra resultatiivseimad olid Arno Vare ja Vahur Oolup kuue tabamusega, HC Viimsi poolelt viskas Mart Heinsalu kuus väravat. Juba neljapäeval jätkub meeste meistriliiga Tapal, kus kohalik SK Tapa/Team Kaitsevägi võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.