Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

Tegemist on esimese korraga, kui selle vanuseklassi tiitlivõistlus jõuab Eestisse. Võistlused peetakse Kadrioru staadionil, mis on läbi aastate võõrustanud mitmeid rahvusvahelisi kergejõustiku suurvõistlusi ja läbib 2028. aastaks põhjaliku uuenduskuuri.

Tallinnas on varem edukalt korraldatud nii U-20 (2011 ja 2021) kui ka U-23 (2015 ja 2021) Euroopa meistrivõistlusi.

Batumis toimuval Euroopa kergejõustikuliidu aastakonverentsil esitlesid Eesti kandidatuuri Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas, peasekretär Sirje Lippe ning Ivar Jurtšenko Tallinna Kultuuri- ja Spordiametist.

"Euroopa Kergejõustikuliidu otsus usaldada U-18 Euroopa meistrivõistluste korraldamine Eestile on suur tunnustus meie kergejõustikule ja korraldusmeeskonna senisele tööle," lausus Eesti kergejõustikuliidu peasekretär ja kandideerimisprotsessi eestvedaja Sirje Lippe.

"U-18 Euroopa meistrivõistlused annavad noortele sportlastele üle Euroopa võimaluse kogeda tipptasemel võistlustingimusi ning tutvuda meie spordikultuuriga."

"Oleme tänulikud Euroopa Kergejõustikuliidu usalduse eest ning oleme uhked, et saame avada renoveeritud Kadrioru staadioni rahvusvahelise kergejõustiku tiitlivõistlusega," lisas Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas.

Euroopa kergejõustikuliidu president Dobromir Karamarinov sõnas: "Tallinnal on laitmatu ajalugu rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamisel ning nüüd saab linn ajaloolise eripära – Tallinnast saab esimene linn Euroopas, mis on võõrustanud U-23, U-20 ja U-18 Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus."

"Viimati olime Tallinnas 2021. aastal, mil linn korraldas nii U-20 kui ka U-23 meistrivõistlused järjestikustel nädalatel, erakordselt keerulistes oludes tingituna koroonapandeemiast."

"Eesti kergejõustikuliit tänab Tallinna linna ja kultuuriministeeriumit toetuse ja koostöö eest kandideerimisprotsessi käigus," teatas alaliit pressiteate vahendusel.

"Suurvõistluse edukas korraldamine saab olema ühine pingutus, mis toob Eestisse üle tuhande sportlase, treeneri ja külalise üle kogu Euroopa."