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Chef Lunden toetab Eesti meistrivõistluste parimaid rahalise preemiaga

Kergejõustik
Kergejõustiku Eesti meistrivõistluste teine päev 2025
Kergejõustiku Eesti meistrivõistluste teine päev 2025 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

25.–26. juulil Pärnu Rannastaadionil peetavatel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel jagatakse tänavu lisaks medalitele ka rahalisi eripreemiaid. Toidutootja Chef Lunden tunnustab võistluste parimaid sportlasi kokku kuni 2500 euro ulatuses.

750-eurose preemia saavad kõrgeima Maailma kergejõustikuliidu (World Athleticsi) punktisumma kogunud nais- ja meessportlane. Lisaks on välja pandud 1000 euro suurune preemia juhul, kui Eesti meistrivõistlustel püstitatakse uus Eesti rekord.

Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas usub, et sellised eripreemiad annavad sportlastele lisamotivatsiooni.

"Eesti meistrivõistlused on meie koduse hooaja tähtsaim võistlus ning on rõõmustav, et Chef Lunden soovib sellele omalt poolt kaasa aidata. Selline tunnustus väärtustab sportlaste pingutust ning võib anda lisamotivatsiooni võidelda iga sentimeetri ja sajandiku eest," sõnas Kallas.

Pärnu Rannastaadionil toimuvad Eesti meistrivõistlused toovad kokku Eesti kergejõustiku paremiku. Paljudele sportlastele on tegemist viimase tähtsa jõuprooviga enne augustis Birminghamis peetavaid Euroopa meistrivõistlusi.

Võistluste parim nais- ja meessportlane selguvad World Athleticsi punktitabeli alusel, mis võimaldab võrrelda eri kergejõustikualade tulemusi ühtsel skaalal.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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