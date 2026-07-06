Eesti Laskurliit kaotas Vene sportlaste osaluse tõttu EM-i korraldusõiguse

ESC põhjendas otsust sellega, et võistlus on kvalifikatsiooniturniir 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele ja 2027. aasta Euroopa mängudele ning kõigil osalemisõigust omavatel sportlastel peab olema võimalik võistelda. Eestis kehtiva poliitika tõttu ei saa rahvusvahelistel spordiüritustel osaleda Venemaa ja Valgevene kodanikud.

Eesti Laskurliit sai 2027. aasta Euroopa meistrivõistluste korraldusõiguse 2023. aastal. Tallinn oleks õhkrelvade EM-i võõrustanud neljandat korda pärast 1998., 2005. ja 2023. aastat.

"Loomulikult on kahju, et meil ei avane võimalust võõrustada 2027. aasta Euroopa õhkrelvade meistrivõistlusi. Mõistame, et olümpiakvalifikatsioonivõistluste puhul lähtub Euroopa Laskespordi Konföderatsioon põhimõttest, et kõik osalemisõigust omavad sportlased peavad saama võistelda. Eesti Laskurliit lähtub siiski Eesti riigi põhimõttest ning ei saa lubada Valgevene või Venemaa kodanikke Eestisse," ütles Eesti Laskurliidu president Vahur Karus.

Laskurliit rõhutas, et vaatamata EM-i ümberpaigutamisele ootab Eestit tänavu ees tihe rahvusvaheliste võistluste kalender. Juba sel nädalavahetusel peetakse Kaitseliidu Männiku lasketiirus 25 meetri püstolialade Euroopa karikavõistluste etapp, mis toimub Eestis üheksandat aastat järjest.

20.–26. juulini toimuvad samas paigas laskespordi maailmameistrivõistlused, augustis võõrustab Eesti esimest korda Põhjamaade meistrivõistlusi Elvas ja Otepääl ning kuu lõpus selgitatakse Männikul U-18 vanuseklassi Euroopa meistrid.