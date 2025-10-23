Operatsioonilaualt tõusnud Marquez tänavu enam ei stardi

Tänavu MotoGP sarja maailmameistriks kroonitud Marc Marquezi (Ducati) vigastuspaus venib planeeritust pikemaks ja sel hooajal hispaanlane enam tsikli selga ei hüppa.

Marquez kindlustas karjääri seitsmenda MM-tiitli septembri lõpus Motegi ringrajal, aga vigastas juba järgmisel etapil Indoneesias kukkudes õlga ja sellest taastumine pole kulgenud päris soovitult.

Kuigi esialgu leiti, et operatsiooni pole vaja, siis eelmisel nädalal käis hispaanlane siiski lõikusel.

"Kogu olukorda analüüsides usume, et kõige õigem, targem ja lollikindlam tegutsemisviis on austada vigastuse bioloogilist ajaskaalat - isegi, kui see tähendab seda, et ma ei saa enam sel hooajal või selle järel testil osaleda," lausus Marquez.

"Me teame, et meid ootab ees raske talv, kus on palju tööd, et taastada oma lihased sajaprotsendilises ulatuses ja olla 2026. aastaks valmis."

"See aga ei tohi varjutada ega panna meid unustama suurt sihti, mis tänavu saavutasime: tulla taas mailmameistriks. Varsti tähistame seda ühiselt. Tänan kõiki fänne lahkete sõnumite eest, Ducatit ja kõiki sponsoreid toetuse ja mõistva suhtumise eest."

Marquez näitas tänavu suurepärast minekut, võites enne vigastust 11 GP-d ja 14 sprindisõitu. Oma maailmameistritiitli kindlustas hispaanlane tervelt viis etappi enne hooaja lõppu, millest neljal jääb nüüd osalemata.