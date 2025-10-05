MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

Mootorrataste ringrajasõidu sarjas MotoGP äsja oma seitsmenda maailmameistritiitli kindlustanud Marc Marquez (Ducati) kukkus Indoneesia põhisõidul ja murdis ilmselt rangluu.

Kui eelmisel etapil Jaapanis kindlustas hispaanlane MM-tiitli, siis Indoneesiast lahkub ta hoopis teistsuguste emotsioonidega. Võistluse avaringil sõitis talle tagant otsa itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia) ja mõlemas kukkusid.

Intsident leidis aset üsna suurel kiirusel ja Marquez lendas pea ees kruusale. Pärast kukkumist näis hispaanlane tundvat end selgelt ebamugavalt ja oli paar minutit raja ääres küürus, enne kui õlga kinni hoides minema lonkis.

Hiljem kinnitas Ducati meeskond, et esialgsed uuringud viitavad rangluumurrule, aga täpsema ülevaate saab pärast põhjalikumat analüüsi Madridis. Seejärel saab otsustada ka edasise ravi osas. "See pole parim viis meistritiitlit tähistada," tunnistas mootorrattur.

"Pärast tuli Marco Bezzecchi minu juurde ja palus vabandust. Seda juhtub. Mõnikord teen seda mina, mõnikord keegi teine, aga see polnud tahtlik. Marco tunnistab, et see on tema süü. Lendame nüüd Madridi ja püüame arstidega täpselt aru saada, milles viga ja seejärel võimalikult kiiresti naasta."

Indoneesia GP-l kukkus veel mitu sõitjat, teiste seas Marquezi meeskonnakaaslane ja MM-sarjas kolmandat kohta hoidev itaallane Francesco Bagnaia, aga oma karjääri esimese võidu sai hispaanlane Fermin Aldeguer (Gresini).

20-aastane mootorrattur sõidab MotoGP sarjas esimest hooaega: mais Le Mans'is jõudis ta esimest korda pjedestaali madalamale astmele, oli augustis Austrias teine ja nüüd siis esimene.

Tema kõrval mahtusid poodiumile ka kaasmaalased Pedro Acosta (Red Bull; +6,987) ja Alex Marquez (Gresini; +7,896).

MotoGP sarja järgmine etapp toimub kahe nädala pärast Austraalias Phillip Islandi ringrajal.