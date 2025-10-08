MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

Äsja oma seitsmenda maailmameistritiitli kindlustanud hispaanlane elas eelmisel nädalal Indoneesias üle hirmuäratava kukkumise. Marquezele sõitis põhisõidu avaringil suurel kiirusel otsa itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia) ja mõlemad kukkusid.

Maailmameister lendas pea ees kruusale ning pärast kukkumist näis tundvat end selgelt ebamugavalt ja oli paar minutit raja ääres küürus, enne kui õlga kinni hoides minema lonkis.

Indoneesias nähtu meenutas paljudele 2020. aasta Hispaania MM-etappi, kus Marquez murdis samas käes luu ja jäi seejärel mitmeks kuuks võistluskarussellilt kõrvale. Ducati teatel vigastas ta seekord rangluud ja seda ümbritsevaid sidemeid, kuid seost varasemate traumadega ei leitud.

"Röntgenuuringud kinnitasid, et varasem vigastus ei ole seotud praegusega ning luu ei ole paigast nihkunud," seisis tiimi avalduses.

Marquez avaldas lootust, et saab sel hooajal võistlustulle naasta, kuid lisas, et ei hakka taastumisega kiirustama. "Minu eesmärk on naasta enne hooaja lõppu, kuid ainult juhul, kui arstid selle heaks kiidavad. Nii minu isiklikud kui ka võistkonna eesmärgid on tänavuseks hooajaks saavutatud, seega praegu on tähtsaim korralikult paraneda ja tulla tagasi täiesti tervena."

Hooaja lõpuni jääb veel neli etappi. Pärast Austraalia ja Malaisia jõuproove sõidetakse Portugalis ja Hispaanias.