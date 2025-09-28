Marc Marquez krooniti pika pausi järel taas MotoGP maailmameistriks
Mootorrataste ringrajasõidu MM-sarja (MotoGP) etapi Jaapanis Motegi ringrajal võitis itaallane Francesco Bagnaia (Ducati), kuid teisena lõpetanud Marc Marquez (Ducati; +4,196) kindlustas maailmameistritiitli.
Tänavu suurepärases hoos olnud ja vahepeal koguni seitse etappi järjest võitnud Marquez sai vajalikud punktid kokku juba viis etappi enne hooaja lõppu ning kindlustas nii karjääri seitsmenda MM-tiitli.
Kõige kangemas klassis tõusis Marquez tiitlite arvult legendaarse itaallase Valentino Rossi kõrvale, kes hankis oma võidud perioodil 2001-2009. Neid edestab üks teine itaallane Giacomo Agostini, kes tuli 1960. ja 1970. aastatel kokku kaheksa korda maailmameistriks.
Seejuures jääb Marquezi esimese ja seni viimase tiitli vahele suurem ajaperiood - esimest korda krooniti ta MotoGP maailmameistriks juba tosin hooaega tagasi ja vahepeal oli pikk paus, sest kuues tiitel tuli 2019. aastal.
Officially etched in history @marcmarquez93 #MoreThanANumber pic.twitter.com/zMBQ6kO1ji— MotoGP™ (@MotoGP) September 28, 2025
Motegi võidukihutamisel järgnesid oma hooaja teise etapivõidu teeninud Bagnaiale ja Marquezile hispaanlane Joan Mir (Honda; +6,858), Marco Bezzecchi (Aprilia; +10,128), Franco Morbidelli (VR48; +10,421) ja venna suurim konkurent Alex Marquez (Gresini; +14,544).
Toimetaja: Siim Boikov