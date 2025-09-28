Marc Marquez krooniti pika pausi järel taas MotoGP maailmameistriks

Tänavu suurepärases hoos olnud ja vahepeal koguni seitse etappi järjest võitnud Marquez sai vajalikud punktid kokku juba viis etappi enne hooaja lõppu ning kindlustas nii karjääri seitsmenda MM-tiitli.

Kõige kangemas klassis tõusis Marquez tiitlite arvult legendaarse itaallase Valentino Rossi kõrvale, kes hankis oma võidud perioodil 2001-2009. Neid edestab üks teine itaallane Giacomo Agostini, kes tuli 1960. ja 1970. aastatel kokku kaheksa korda maailmameistriks.

Seejuures jääb Marquezi esimese ja seni viimase tiitli vahele suurem ajaperiood - esimest korda krooniti ta MotoGP maailmameistriks juba tosin hooaega tagasi ja vahepeal oli pikk paus, sest kuues tiitel tuli 2019. aastal.

Motegi võidukihutamisel järgnesid oma hooaja teise etapivõidu teeninud Bagnaiale ja Marquezile hispaanlane Joan Mir (Honda; +6,858), Marco Bezzecchi (Aprilia; +10,128), Franco Morbidelli (VR48; +10,421) ja venna suurim konkurent Alex Marquez (Gresini; +14,544).