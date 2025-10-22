Legia naaseb Saksamaalt võiduga

Legia sai kahe kaotuse kõrvale esimese võidu. Järgmine kohtumine Meistrite liigas leiab aset 5. novembril, kui sõidetakse külla Kreeka klubile Promitheasile. Varssavis peetud kohtumise võitis Promitheas 68:64.

Jayvon Graves viskas Legia parimana 19 punkti, Ojars Silins tõi 17 punkti ja Carl Ponsar lisas omalt poolt 13 silma. Heidelbergi särgis kerkis resultatiivseimaks 17 punkti toonud Micheal Weathers.

Rannula andis Tassile mänguaega 33 minutit, mille jooksul kogus 208 sentimeetri pikkune tsenter enda arvele seitse punkti (kahesed 3/4, vabavisked 1/1), üheksa lauapalli (neli rünnakul) ja neli tulemuslikku söötu.

Heiko Rannula ja Matthias Tassi klubi Varssavi Legia avas korvpalli Meistrite liigas võiduarve, kui võõras saalis saadi jagu Saksamaa klubist Heidelbergist 74:67 (21:13, 18:15, 24:23, 11:16).

