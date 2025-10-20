X!

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

Korvpall
Matthias Tass
Matthias Tass
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas teenis Heiko Rannula ja Matthias Tassi klubi Varssavi Legia kolmanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati Slupski Czarni 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:19).

Mängu 13:2 spurdiga alustanud Legia juhtis kogu kohtumise ning kolmandal veerandil oli vahe koguni 25-punktiline.

Andrzej Pluta viskas võitjate parimana 15 punkti ja võttis kuus lauapalli. Tass teenis mänguaega veidi üle 20 minuti, mille jooksul tõi viis punkti (kahesed 2/2, vabavisked 1/2), haaras ühe lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.

Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl kirjutas samuti tabelisse kolmanda võidu, kui võõrsil saadi 105:85 (25:20, 30:24, 31:17, 19:24) jagu Leemet Böckleri koduklubist Krosnost.

Suurorg vedas Trefli mänguvankrit 17 punkti (kahesed 6/9, kolmesed 1/4, vabavisked 2/3), kolme lauapalli ja kolme tulemusliku sööduga. Böckler jäi kaasmaalasega võrreldes tagasihoidlikuks, kui tõi kuus punkti (kahesed 3/9, kolmesed 0/3), sai ühe lauapalli ja andis kolm korvisöötu.

Legia ja Trefli kõrval jätkavad kolme vooru järel täiseduga veel ka Gdynia ja Gornik. Krosno ei ole seni võiduarvet avanud.

Toimetaja: Henrik Laever

