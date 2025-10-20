Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

Poola korvpalli kõrgliigas teenis Heiko Rannula ja Matthias Tassi klubi Varssavi Legia kolmanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati Slupski Czarni 87:76 (22:10, 21:17, 28:20, 16:19).

Mängu 13:2 spurdiga alustanud Legia juhtis kogu kohtumise ning kolmandal veerandil oli vahe koguni 25-punktiline.

Andrzej Pluta viskas võitjate parimana 15 punkti ja võttis kuus lauapalli. Tass teenis mänguaega veidi üle 20 minuti, mille jooksul tõi viis punkti (kahesed 2/2, vabavisked 1/2), haaras ühe lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.

Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl kirjutas samuti tabelisse kolmanda võidu, kui võõrsil saadi 105:85 (25:20, 30:24, 31:17, 19:24) jagu Leemet Böckleri koduklubist Krosnost.

Suurorg vedas Trefli mänguvankrit 17 punkti (kahesed 6/9, kolmesed 1/4, vabavisked 2/3), kolme lauapalli ja kolme tulemusliku sööduga. Böckler jäi kaasmaalasega võrreldes tagasihoidlikuks, kui tõi kuus punkti (kahesed 3/9, kolmesed 0/3), sai ühe lauapalli ja andis kolm korvisöötu.

Legia ja Trefli kõrval jätkavad kolme vooru järel täiseduga veel ka Gdynia ja Gornik. Krosno ei ole seni võiduarvet avanud.