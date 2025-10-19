X!

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Vormelisport

Vormel-1 sarja valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) teenis Ameerika Ühendriikide GP-l esikoha, edestades Lando Norrist (McLaren; +7,959) ja Charles Leclerci (Ferrari; +15,373).

Sprindi võitnud ja parimalt stardikohalt teele asunud Verstappen kontrollis sõitu kindlalt, juhtides algusest lõpuni. Hollandlane sai oma kolmanda etapivõidu viimase nelja võistluse jooksul.

Hoopis tulisem oli duell teise koha nimel. Kolmandalt positsioonilt startinud Leclerc tõusis stardiga teiseks ja Norris pidi kõvasti vaeva nägema, et temast mööduda. Boksipeatus kukutas briti taas kolmandaks, aga tal õnnestus Ferrari sõitjast ka teist korda mööda saada.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel Lewis Hamilton (Ferrari; +28,536), Oscar Piastri (McLaren; +29,678), George Russell (Mercedes; +33,456), Yuki Tsunoda (Red Bull; +52,714) ja Nico Hülkenberg (Kick Sauber; +57,249).

Sarja üldliidrina jätkab Piastri, kes on kogunud 346 punkti, aga tiimikaaslane Norris lähenes talle nüüd 14 punkti kaugusele. Kolmandal kohal jätkab viimastel etappidel jõudsalt vahet vähendanud Verstappen, kel praeguseks koos 306 silma.

Vormel-1 MM-sarjas jääb tänavu sõita veel viis etappi, millest järgmine ehk Mehhiko GP on kavas juba nädala pärast.

Toimetaja: Siim Boikov

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

