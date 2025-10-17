X!

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

Jalgrattasport
Foto: Kuvatõmmis
Jalgrattasport

Madis Mihkels sai sel aastal kinnitust, et tema koht on rattamaailma paremikus. Ehkki tulemustes jäi ka soovida, siis füüsilised näitajad on paranenud ja soov võita säilinud.

Esimene hooaeg USA profitiimis EF Education andis 22-aastasele Madis Mihkelsile erinevatelt maanteesõitudelt kokku üheksa kohta esikümnes. Vuelta kõrval läbis ta viis väiksemat velotuuri ja üheksa ühepäevasõitu. Parimaks tulemuseks jäi kevadine Brügge-De Panne ühepäevasõidu kolmas koht.

"Sain oma esimese ühepäevasõidu World Touri poodiumi kirja, millega olen ilmselgelt rahul. Jah, kuid oli sõite, kus oleksin lootnud paremini teha," tunnistas Mihkels ERR-iga rääkides.

Mihkels ei too esile ühtegi konkreetset õppetundi lõppenud hooajast ja näeb samuti, et treeningutes pole tarvis teha märkimisväärseid muudatusi. Kiirus ja võimsus rattamaailmas läbilöömiseks on olemas ja kasvamas.

"Ma sain kinnitust, et kuulun sinna seltskonda ja sprinterite maailma," tõdes Mihkels. "Ma ei ole enam kaugel. Ma ise tajusin seda kõrvalt kogu aeg, et mul on tase olemas ja see annab motivatsiooni töötada. Füüsilised näitajad on mul igal aastal paremaks läinud. See ei kajastu rattaspordis alati kohe tulemustes, aga tundub, et toimib see, mida me praegu teeme."

Mihkelsi arvates polnud tema võistluskalender ka tänavu halb, aga uueks hooajaks paraneb see loodetavasti veelgi. "Kõik sõidud, mis ma sõitsin, olid põhimõtteliselt kas World Touri või hästi kõrge tasemega. See peaks järgmisel aastal natuke muutuma," on Mihkels lootusrikas.

"Ma ise sooviksin küll veidi rohkem teha neid 1. Pro kevadklassikuid, mida meil sel aastal tiimikalendris üldse ei olnud. Hetkeseisuga see ilmselt muutub järgmiseks aastaks, nad tulevad meil kalendrisse ja neid ma väga ootan ühesõnaga. Sooviks ikka võidu saavutada kusagil. Ma ühegi võidusõidu nime ei ütleks, aga see on uue hooaja eesmärk," sõnas Eesti esirattur.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

22:53

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

09:05

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

16.10

Juul alustas pararatturite MM-i 11. kohaga

16.10

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

16.10

Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

14.10

Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

14.10

Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

12.10

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

12.10

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11.10

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

11.10

Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

10.10

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

09.10

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

08.10

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

07.10

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

06.10

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

06.10

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

04.10

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

sport.err.ee uudised

23:18

Tribuntsov pääses MK-etapil viimasena finaali

22:53

Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

22:32

ETV spordisaade, 17. oktoober

22:15

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

19:33

FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

16:45

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

16:18

Eesti ja Rootsi jalgpalliliitude kohtumine pani aluse pikaks koostööks

15:42

Jalgpallineiud alustasid EM-valikturniiri kaotusega Iisraelile

15:02

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il ajaloolise koha

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

13:06

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo