Mihkels lõppenud hooajast: sain kinnitust, et kuulun tippseltskonda

Madis Mihkels sai sel aastal kinnitust, et tema koht on rattamaailma paremikus. Ehkki tulemustes jäi ka soovida, siis füüsilised näitajad on paranenud ja soov võita säilinud.

Esimene hooaeg USA profitiimis EF Education andis 22-aastasele Madis Mihkelsile erinevatelt maanteesõitudelt kokku üheksa kohta esikümnes. Vuelta kõrval läbis ta viis väiksemat velotuuri ja üheksa ühepäevasõitu. Parimaks tulemuseks jäi kevadine Brügge-De Panne ühepäevasõidu kolmas koht.

"Sain oma esimese ühepäevasõidu World Touri poodiumi kirja, millega olen ilmselgelt rahul. Jah, kuid oli sõite, kus oleksin lootnud paremini teha," tunnistas Mihkels ERR-iga rääkides.

Mihkels ei too esile ühtegi konkreetset õppetundi lõppenud hooajast ja näeb samuti, et treeningutes pole tarvis teha märkimisväärseid muudatusi. Kiirus ja võimsus rattamaailmas läbilöömiseks on olemas ja kasvamas.

"Ma sain kinnitust, et kuulun sinna seltskonda ja sprinterite maailma," tõdes Mihkels. "Ma ei ole enam kaugel. Ma ise tajusin seda kõrvalt kogu aeg, et mul on tase olemas ja see annab motivatsiooni töötada. Füüsilised näitajad on mul igal aastal paremaks läinud. See ei kajastu rattaspordis alati kohe tulemustes, aga tundub, et toimib see, mida me praegu teeme."

Mihkelsi arvates polnud tema võistluskalender ka tänavu halb, aga uueks hooajaks paraneb see loodetavasti veelgi. "Kõik sõidud, mis ma sõitsin, olid põhimõtteliselt kas World Touri või hästi kõrge tasemega. See peaks järgmisel aastal natuke muutuma," on Mihkels lootusrikas.

"Ma ise sooviksin küll veidi rohkem teha neid 1. Pro kevadklassikuid, mida meil sel aastal tiimikalendris üldse ei olnud. Hetkeseisuga see ilmselt muutub järgmiseks aastaks, nad tulevad meil kalendrisse ja neid ma väga ootan ühesõnaga. Sooviks ikka võidu saavutada kusagil. Ma ühegi võidusõidu nime ei ütleks, aga see on uue hooaja eesmärk," sõnas Eesti esirattur.