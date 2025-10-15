Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

Bigbank lubas kodupubliku ees külalistele esimeses geimis 14 punkti ja ülejäänud kahes geimis mõlemas 15 punkti. Liigatabelis kerkis Bigbank viie punktiga neljandaks, Audentese meeskond jätkab viimasel real, vahendab Volley.ee.

Bigbanki resultatiivseimaks kerkis 12 punktiga (+5) Martti Juhkami, Rico Wardlow lisas üheksa punkti (+6) ning Rasmus Meius ja Jack Williams lisasid kumbki kaheksa silma (+5 ja +5). Tartu meeskonna vastuvõtt oli 74 protsenti ja rünnakuid lahendati 62-protsendiliselt, blokiga teeniti neli punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 14 pallingul.

Audentes/Solarstone'i edukaimad olid võrdselt viie punktiga Carl Kreek (+4) ja Mark Soome (+1), Mati Juus lisas neli silma (-3). Audentese vastuvõtt oli 41 protesnti ja rünnak 32 protsenti, blokist saadi neli ja servil üks punkt (11 viga).

Laupäeval kohtuvad Selver x TalTech ja Ezerzeme/DU ning pühapäeval võõrustab Ezerzemet Audentes/Solarstone.