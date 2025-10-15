X!

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer meeste Balti liiga nädal algas tiitlikaitsja Tartu Bigbanki kolm-null võiduga liiga uustulnuka Audentes/Solarstone'i üle.

Bigbank lubas kodupubliku ees külalistele esimeses geimis 14 punkti ja ülejäänud kahes geimis mõlemas 15 punkti. Liigatabelis kerkis Bigbank viie punktiga neljandaks, Audentese meeskond jätkab viimasel real, vahendab Volley.ee.

Bigbanki resultatiivseimaks kerkis 12 punktiga (+5) Martti Juhkami, Rico Wardlow lisas üheksa punkti (+6) ning Rasmus Meius ja Jack Williams lisasid kumbki kaheksa silma (+5 ja +5). Tartu meeskonna vastuvõtt oli 74 protsenti ja rünnakuid lahendati 62-protsendiliselt, blokiga teeniti neli punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 14 pallingul.

Audentes/Solarstone'i edukaimad olid võrdselt viie punktiga Carl Kreek (+4) ja Mark Soome (+1), Mati Juus lisas neli silma (-3). Audentese vastuvõtt oli 41 protesnti ja rünnak 32 protsenti, blokist saadi neli ja servil üks punkt (11 viga).

Laupäeval kohtuvad Selver x TalTech ja Ezerzeme/DU ning pühapäeval võõrustab Ezerzemet Audentes/Solarstone. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:02

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

12.10

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

11.10

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

10.10

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09.10

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

08.10

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

videod

sport.err.ee uudised

23:51

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

23:24

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

22:59

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

22:27

ETV spordisaade, 15. oktoober

22:02

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

21:52

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

21:38

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

21:13

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

19:18

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

18:41

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

18:03

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

17:29

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

loetumad

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

21:13

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo