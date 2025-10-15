Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

Eesti golfiliidu presidendi Ain Hanschmidti sõnul on profiturniiri toomine Eestisse märgiline samm kogu golfiala arengus. "Eesti golfikoondislastele tähendab see akent profimaailma, golfifännidele võimalust vahetult kogeda tippgolfi ja Eesti spordile uut rahvusvahelist kõrgetasemelist spordiüritust WRC Delfi Rally Estonia, Swedbank Tallinn Marathoni ja Ironmani kõrval, mis aitab meie riiki ja mängijaid nähtavamaks teha," märkis Hanschmidt.

"Eestist saab 52. riik, kes sarja ajaloos võõrustanud HotelPlanner Touri etappi ning esimene uus riik alates 2020. aastast. Eestisse on oodata 156 tipptasemel mängijat üle kogu maailma, nende seas nii tõusvaid tähti kui ka golfareid, kes on juba teeninud oma karjääriga miljoneid eurosid," lausus HotelPlanner Tour juhataja Sam Townend.

Eesti Golfi Liit sõlmis European Tour Groupiga korralduslepingu kolmeks aastaks. Kolme etapi korraldamise kogumaksumus on üle 1,5 miljoni euro. Võistluse peasponsor on Infortar, lisaks toetavad etapi toimumist golfikoondise toetaja klubi, kuhu kuulub 30 ettevõtet ja eraisikut. Esimene Infortar Estonian Challenge toimub 30. juulist kuni 2. augustini Estonian Golf & Country Clubi (EGCC) Sea Course'il, mis on üks Baltikumi tunnustatumaid golfiväljakuid.

Estonian Golf & Country Club juhatuse esimehe Hanno Krossi sõnul ei ole juhus, et profivõistlus järgmisel kahel aastal mängitakse just Jõelähtmes. "Oleme asutamisest saadik, kakskümmend aastat, teinud tihedat koostööd European Tour'iga eesmärgiga Eestisse tuua maailma tippknow-how'd nii golfi arendamisel kui väljakute majandamisel. Meie strateegias on olnud olulisel kohal tippvõistluste korraldamine – oleme seni võõrustanud seitset erinevat Euroopa meistrivõistlust Jõelähtme Sea Course'il. On suur au, et European Tour ja Eesti Golfi Liit valisid kõikide Eesti väljakute hulgast just meid, et elukutselistele golfimängijatele pakkuda võimalikult ilus ja samas piisavalt väljakutseid pakkuv väljak," lausus Kross.

Etapi korraldamine annab Eesti Golfi Liidule 50 osaluskaarti, mida saab vahetada teiste turniiride korraldajatega. See võimaldab Eesti golfikoondislastel alustada oma profiteekonda Euroopa profigolfi teiselt tasemelt.

HotelPlanner Tour, varasema nimega Challenge Tour, on Euroopa profigolfi teise taseme võistlussari, mida on peetud alates 1989. aastast. See on olnud kasvulavaks maailma tippu pürgivatele golfimängijatele – hooaja 20 parimat mängijat pääsevad edasi DP World Tourile (varasema nimega European Tour). Tänaseks kokku on 231 endist HotelPlanner Touri mängijat võitnud DP World Touril 618 turniiri.

HotelPlanner Touri 2026. aasta hooaeg algab jaanuaris Lõuna-Aafrikas ning lõpeb finaalvõistlusega Mallorcal. Uuel hooajal peetakse kuni 30 turniiri vähemalt 20 riigis üle Euroopa, Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika.

HotelPlanner Tour on aastate jooksul olnud kasvulavaks maailma tippu pürgivatele golfimängijatele. Sarja endiste mängijate hulgas on kaheksa suurturniiri ehk major'i võitjat – Michael Campbell, Trevor Immelman, Louis Oosthuizen, Martin Kaymer, Henrik Stenson, Justin Rose, Brooks Koepka ja Matt Fitzpatrick. Martin Kaymerist sai 2011. aastal esimene tuuri vilistlane, kes kerkis maailma edetabeli liidriks. Lisaks on kokku 35 endist HotelPlanner Touri mängijat osutunud valituks Ryder Cup'i tiimidesse. Viimase võidu võtnud Euroopa koosseisu kuulus kuus mängijat, kes on oma teekonda profigolfimaailma tippu alustanud HotelPlanner Touri kaudu.