Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

Järgmisel suvel Jõelähtmel Estonian Golf & Country Clubi golfikeskuses aset leidev Euroopa profigolfi teise taseme sarja etapp Infortar Estonian Challenge on erakordne nii sportlikus kui rahalises mõttes, tuues Eestisse üle 150 tippmängija. Auhinnafondiga ületab Eestis spordiürituste arvestuses rekordilised 300 000 eurot.

Kõige selle taga on kaks aastat tagasi golfiliidus ametisse astunud uus juhatus, kes võttis prioriteediks saavutusspordi. "Eestis on praegu umbes 30 noort sportlast, kellest kõigist võib saada maailmatasemel mängija," ütles golfiliidu juhatuse esimees Ain Hanschmidt ERR-ile.

"Me võtsime eesmärgiks tuua golfi profituur Eestisse ja hakkasime tööga pihta. Nüüd on kaks aastat mööda läinud ja aastal 2026 30. juulist kuni 2. augustini tuuakse Challenge-tuuri üks etapp Eestisse," lisas ta.

Etapi korraldamine annab alaliidule 50 osaluskaarti, mis tähendab, et kõrgetasemelisel võistlusel saavad kaasa teha ka kohalikud tipud. "Mängijana annab see kindlasti võimalusi, mida meil muidu ei oleks. Profiteekonna algus on keeruline ja kui meil on võimalus teha kohe samm edasi, siis meie võimaluste mõttes tuleb ta kindlasti väga kasuks," ütles Eesti golfikoondise kapten Mattias Varjun.

Hooaja 20 parimat mängijat pääsevad edasi aste kõrgemale, World Touri tippsarja. See on ka Eesti sportlaste kaugem eesmärk. "Kindlasti on meie eesmärk jõuda päris tippu välja. Kas see kohe esimesel aastal õnnestub..." ütles Varjun. "Ma arvan, et on aus öelda, et see on keeruline. Aga kui me sinnapoole ei pürgi, siis on täiesti kindel, et me sinna kunagi ei jõua."