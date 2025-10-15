X!

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

Golf
Foto: ERR
Golf

Alates järgmisest suvest peetakse Eestis kolmel aastal kõrgetasemeline profigolfi sarja etapp, mis toob kohale ala tipud erinevatest riikidest. Eesti golfimängijatele annab võistlus parema võimaluse pürgida ala absoluutsesse tippu.

Järgmisel suvel Jõelähtmel Estonian Golf & Country Clubi golfikeskuses aset leidev Euroopa profigolfi teise taseme sarja etapp Infortar Estonian Challenge on erakordne nii sportlikus kui rahalises mõttes, tuues Eestisse üle 150 tippmängija. Auhinnafondiga ületab Eestis spordiürituste arvestuses rekordilised 300 000 eurot.

Kõige selle taga on kaks aastat tagasi golfiliidus ametisse astunud uus juhatus, kes võttis prioriteediks saavutusspordi. "Eestis on praegu umbes 30 noort sportlast, kellest kõigist võib saada maailmatasemel mängija," ütles golfiliidu juhatuse esimees Ain Hanschmidt ERR-ile.

"Me võtsime eesmärgiks tuua golfi profituur Eestisse ja hakkasime tööga pihta. Nüüd on kaks aastat mööda läinud ja aastal 2026 30. juulist kuni 2. augustini tuuakse Challenge-tuuri üks etapp Eestisse," lisas ta.

Etapi korraldamine annab alaliidule 50 osaluskaarti, mis tähendab, et kõrgetasemelisel võistlusel saavad kaasa teha ka kohalikud tipud. "Mängijana annab see kindlasti võimalusi, mida meil muidu ei oleks. Profiteekonna algus on keeruline ja kui meil on võimalus teha kohe samm edasi, siis meie võimaluste mõttes tuleb ta kindlasti väga kasuks," ütles Eesti golfikoondise kapten Mattias Varjun.

Hooaja 20 parimat mängijat pääsevad edasi aste kõrgemale, World Touri tippsarja. See on ka Eesti sportlaste kaugem eesmärk. "Kindlasti on meie eesmärk jõuda päris tippu välja. Kas see kohe esimesel aastal õnnestub..." ütles Varjun. "Ma arvan, et on aus öelda, et see on keeruline. Aga kui me sinnapoole ei pürgi, siis on täiesti kindel, et me sinna kunagi ei jõua."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:51

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

23:24

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

22:59

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

22:27

ETV spordisaade, 15. oktoober

22:02

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

21:52

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

21:38

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

21:13

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

21:13

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo