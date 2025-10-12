Tõugjas-Männiste teenis USA-s viimase rajaga teise koha

Otsustava võistluspäeva eel ühe viskega esikohal olnud Tõugjas-Männiste langes pühapäeval esikohalt kahe esimese rajaga, kui ameeriklanna Missy Gannon kahe birdie'ga alustas. Lisaks jõudis ühele pulgale ka soomlanna Silva Saarinen.

Tõugjas-Männiste jätkas päeva stabiilselt ning ei eksinud tihti, esimese kümne raja jooksul sai ta küll kirja ainult ühe birdie, aga jäi ülejäänud radadel par'i peale. Konkurendid nii stabiilsed ei olnud ning Gannon sai üheksandal rajal kirja ka double bogey. Võistluspäeva teises pooles eksis ka eestlanna, aga tema õnneks said ka Gannon ja Saarinen double bogey'sid kirja, aga ameeriklannal õnnestus otsustavateks radadeks kolmeviskeline edu saavutada, kuid Tõugjas-Männiste ja Saarinen olid 18. raja eel viigis.

Eestlanna läbis raja viie viskega, kuid soomlane tegi ühe viske enam ning Tõugjas-Männiste pälvis kokkuvõttes teise koha. Gannon jäi turniiri lõpuks par'ist 13 viskega alla, Tõugjas-Männiste tegi par'ist kümme viset vähem ja Saarinen üheksa.

Finaali jõudnud Kaidi Allsalu mängis viimasel võistluspäeval samuti soliidselt ning lõpetas turniiri 18. kohaga (12 viset üle par'i).