Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

Robin Hunt
Robin Hunt Autor/allikas: Marta Vaimand
Sel laupäeval alustavad Eesti koondislased Türgis Antalyas toimuvaid meresõudmise Euroopa meistrivõistlusi, kus rannasprindi distsipliinis teeb kaasa neli Eesti koondise liiget.

Sportlasi juhendab seekord kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson, kes on ühtlasi nii mänedžer, treener kui paadihoidja, teatas Eesti Sõudeliit. "Olen siin korraga paljudes rollides– kõike natuke. Kui sportlane tuleb vee pealt, peab paadi kohe välja saama. Reeglid on kindlad ja siin pole midagi juhuslikku," sõnas Endrekson.

Olümpiamehe sõnul pakub Antalya võistluspaik väljakutseid ka kogenud sõitjatele. "Tingimused on karmid, on murdlainetust ja tugevat tuult. Paar paatigi – õnneks mitte meie omad – said kannatada ja sõite on lükatud edasi," sõnas juhendaja. "Türklased on areeni hästi ette valmistanud – kõik on paigas ja logistika töötab. Tooksin paralleeli klassikaliste sõudevõistlustega, sest siingi on sagimist väga palju ja näen keskendunud koondisi."

Eesti koondis on esindatud nelja sportlasega, kes kõik võtavad mõõtu rannasprindis – lühikesel distantsil, mille läbimine võtab umbes kolm minutit.

Noorte arvestuses (CJM1x ja CJW1x klassid) teevad kaasa Pärnu sõudeklubi liikmed Marcus Viks ja Lisete Mänd. Täiskasvanute seas võtavad mõõtu tänavune Eesti meister Robin Hunt (Pärnu SK) ja Liisa-Marie Lääne (Tallinna SK).

Eesti sportlased alustavad oma kvalifikatsioonisõite laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

