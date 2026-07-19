Lääne ja Üle võitsid rannasprindi Eesti meistritiitli

Pärnu keskrannas peeti laupäeval meresõudmise rannasprindi Eesti lahtised meistrivõistlused. Eesti meistrid selgitati naiste, meeste ning nais- ja meesjuunioride ühepaatidel.

Naiste arvestuses võitis Eesti meistritiitli Tallinna Sõudeklubi esindaja Liisa-Marie Lääne ajaga 4.33,0. Teise koha sai Šotimaad esindav Rosa Davis Thomson ning kolmanda koha Rachel Kõllo.

Meeste seas tuli Eesti meistriks SAK Tartu sõudja Markus Üle ajaga 3.42,2. Hõbemedali võitis Nikolai Kiradi ja pronksmedali Sten Karotamm.

Naisjuunioridest oli parim Pärnu Sõudeklubi esindaja Nele Lohk. Teise koha sai Liisa Sindi ning kolmanda Läti sõudja Sofija Klujeva.

Meesjuunioride Eesti meistriks tuli Martin Villems. Hõbemedali võitis Läti sõudja Ignatijs Triškins ning pronksmedali Steven Runin.

Võistlus peeti Pärnu keskrannas ning selle korraldasid Pärnu Sõudeklubi ja Eesti Sõudeliit.