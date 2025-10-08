Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

Tartu oli pea terve kohtumise tagaajaja rollis, kuid pööras teisel poolajal sündmuste käiku ja asus 12:0 spurdi toel viimasel veerandil ise juhtima. Korraks oli edu ka kümme silma (82:72), kuid lõpus tuli kodumeeskond pisut lähemale.

Markus Ilver viskas võitjate parimana 22 punkti. Malcolm Bernard panustas 21 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, Karl-Johan Lipsi arvele jäi kaksikduubel: 14 punkti ja tosin lauapalli. Liepaja vägesid vedas 29 punktiga Xavier DuSell.

Tartul on nüüd kirjas kolm võitu: avavoorus alistati võõrsil Kalev/Cramo 89:68 ja teises voorus kodus Keila KK 89:83.

Teise võidu kirjutas ühe kaotuse kõrvale ka BC Kalev/Cramo, kes oli kodus üle Läti Ülikoolist 95:58 (28:11, 22:22, 22:13, 23:12). Camaron Tongue tõi võitjatele 16 punkti.

Ainsa Eesti klubina kaotas kolmapäeval Pärnu Transcom, kes jäi kodus alla Riia Zellile 76:83 (20:30, 24:18, 18:19, 14:16). Pärnu paremad olid 16 punktiga Devin Harris ja Gregor Ilves.