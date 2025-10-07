X!

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Eesti raskekaalu kikkpoksijal Uku Jürjendalil olid vahepeal puruks käsi ja paigast ära selg, kuid nüüd on ta jälle valmis võistlustulle naasma.

Jürjendal teeb oma suure tagasituleku 15. novembril Tondiraba hallis toimuval The League X sarja võistlusel, kuid sel korral klassikalises poksis.

"Siiamaani olen tuntud kikkpoksijana, aga tänu traumadele, mis mul on viimasel ajal olnud, otsustasin kõrvalt natukene poksimist teha," rääkis Jürjendal "Ringvaate" stuudios.

"2024. aasta suve alguses tekkis suur probleem seljaga. Tegime kiropraktikat kõvasti ja saime selja mitu korda heaks, aga ühel hetkel enam ei saanud. Siis tuli operatsioonile minna. Seejärel oli mul kuuenädalane aken. Ma kuulsin imelugu, kus üks suusahüppaja sai sama mure järel olümpiamängudele. Mul nii õnnelikult ei läinud. Alguses läks kõik ilusti, aga kui panin õige koormuse peale, siis läks selg uuesti ja veel hullemini katki ning pidin uuesti operatsioonile minema."

Viimati oli Jürjendal võistlustules tänavu veebruaris, kui kaotas Rotterdamis toimunud matšis marokolasele Jamal Ben Saddikile. Selles matšis murdis Jürjendal kodarluu.

"Loomulikult võtsin selle matši kohe vastu. Mõtlesin, et vahet pole, võtan samm-sammult. Selleks matšiks valmistumiseks väga palju aega ei jäänud. Matš läks tegelikult toredasti kuni teise raundi lõpuni. Siis tundsin, et käsi on pooleks, aga ma kuidagi sain seda kätt veel üleval hoida. Kui ma veel paari jalalöögiga pihta sain, siis tuli ka teine luu küünarnuki küljest lahti ja siis oli keeruline seda kätt enam üldse kasutada," meenutas Jürjendal.

"Kui seda matši uuesti vaadata, siis tegelikult kolmas raund ei olnud selline, et ma oleks selle täiesti kaotanud. Ma isegi ütleks, et minu ühe käega raund oli nendest kolmest kõige parem. Seal olid momendid, kus ma peaaegu tabasin vastast oma kõige kõvema löögiga. Ikkagi soovid ju sellist hollywoodilikku lõppu. Peab rohkem õnne olema, tollel hetkel ei olnud piisavalt."

Veebruaris saadud vigastus lõi Jürjendali taas pikemaks ajaks rivist välja. "Käsi läks päris korralikult katki. Tehti operatsioon, käsi pandi paika ja metall pandi sisse. Kohe treenima ei saanud hakata, aga kuu aja pärast sain ennast vaikselt liigutama hakata. Tegin igast protseduure, näiteks käisin Taimaal vereplasma süste tegemas. Ja minu massöör aitas mind kõvasti. Iga päev tuli käega tegeleda, et kiirendada kogu seda protsessi."

Millises seisus käsi praegu on? "Käsi ei luba veel lööke päriselt vastu võtta. Ta on ilusti kokku kasvanud. Metalli eemaldasime poolteist kuud tagasi. Muidu toimetab käsi ilusti, aga see luutihedus ei ole veel nii tugev kui võiks. Tänu sellele teen praegu mõned poksimatšid, sest jalalöögi võtmine on selline, et võib hetkel luu ära lõhkuda. Teadupoolest enamus minu nokaudid on kätega tulnud ja mul käed päris heas vormis. Ma ei ole tegelikult kunagi ainult kätega võistelnud. Loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki."

Lisaks Jürjendali matšile peetakse 15. novembril Tondirabas maha ka rahvusvaheline kaheksa mehe osalusega turniir, mille võitjat ootavad ihaldatud vöö ja 20 000 euro suurune peaauhind, mis on suurim preemia Eesti võistlusspordi ajaloos.

Turniiril lähevad vastamisi tipptasemel võitlejad Eestist ja välismaalt. Kodupubliku ees astuvad ringi Ruslan Mitjajev ja Dmitry Salamatin, kelle vastasteks on muuhulgas Hispaania esindaja Alex Fernandez "Kosovar" Grau ning Soome võitleja Volodymyr Holubiev.

Samuti lähevad WBC Muay Thai Balti tiitlivöö nimel vastamisi Henry Rohtla ja Leedu võitleja Vakaris Didika vastu kaalukategoorias -66,7 kg. Võitlustulle astuvad ka Ott Remmer ja WBC Euroopa tiitlimeister Sigrid Kapanen.

Toimetaja: Henrik Laever

Allikas: "Ringvaade"

