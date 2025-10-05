Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

Enne kohtumist Müncheni Bayerniga sai Saksamaa noortekoondislane vigastada ja postide vahele asus hooaega teise numbrina alustanud eestlane. Kuigi ta lasi enda selja taha neli palli, siis tegi eestlane ka häid tõrjeid ja teenis kiidusõnu.

Sama kordus laupäeval teises mängus kodus St. Pauliga, kus Hein sai Werderi särgis oma esimese nullimängu. See on tõstatanud ka Saksamaal küsimusi, kes peaks olema võistkonna esiväravavaht.

"Mio on endiselt meie number üks. Ma hindan Karli esitust ka täna heaks. Aga sellest hoolimata loodan, et Mio naaseb peagi. On lootust, et ta saab mängida juba pärast koondisepausi," lausus Steffen pärast kohtumist.

"Alati on survet ja arvamusi väljaspoolt. Ma olen rahul, et meil on kaks tugevat väravavahti - Karl tegi nii häid tõrjeid ja mängis Mio koha igati välja."

Sellegipoolest sõnas Steffen, et lõpuks määrab kõik siiski platsil näidatu. "Kõik konkureerivad, ka väravas. Sama on igal positsioonil: poisid peavad oma positsiooni esituste kaudu tõestama," lausus peatreener.

Nüüd tuleb mängijatel koondisepaus ja Werderi järgmise mänguni on aega kaks nädalat. See annab Backhausile võimaluse õlavigastusest paraneda.

"Ma saan juba oma vasakut kätt jälle liigutada. See on üksnes aja küsimus," ütles Backhaus intervjuus Skyle. "Järgmisel nädalal oleme väljakul tagasi ja püüan veidi palle. Ma loodan, et see juhtub pärast koondisepausi."

Ka Backhaus kiitis kolleegi. "Mulle meeldis, et ta mängis eelmisel nädalal nii hästi - ja samuti täna. Ta võib kindlasti nii ka jätkata," sõnas Jaapani päritolu sakslane.

"See on hea, et meil on selline konkurents. See tõukas mind tagant nii eelmisel nädalal teleri ees kui ka täna jälle. Kui ta esineb hästi, siis see lisab mulle stiimulit veelgi paremaks saada."

Järgmise mängub peab Werder laupäeval, 18. oktoobril võõrsil Heidenheimiga.