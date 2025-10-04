Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu

Enam kui 40 000 kodufänni ees mänginud Werder läks kohtumist juhtima juba teisel minutil, kui võistkonna hea söödumängu järel lõi 21-aastane Samuel Mbangula palli karistusala joonelt madalalt võrku.

Vaid mõned minutid hiljem tõrjus Hein St. Pauli ründemängija Mathias Pereira Lage üks-üks olukorra, aga üleüldiselt Eesti väravavahil erinevalt eelmisest, Müncheni Bayerni vastu toimunud mängust, palju tööd ei olnud ja rohkem paistis ta silma kodumeeskonna rünnakute algatamisega.

Viis minutit enne normaalaja lõppu saatis austraallasest ründaja Connor Metcalfe Heina värava poole hea löögi, mis läks napilt mööda. Hein vigastas pallile järgi hüpates õlga ning vajas arstiabi, kuid mängis lõpuni ning sekkus hiljem ka tsenderduse rusikatega klaarimiseks. Karol Mets laupäeval väljakule ei pääsenud.

Võiduga kerkis Werder viie meeskonna sekka, kes on kogunud seitse punkti ja jagavad tabelis 8.-12. kohta. Üks nendest tiimidest on ka St. Pauli.

Enne mängu:

Sel suvel Saksamaa kõrgliigas mängiva Bremeni Werderiga Hein tegi oma debüüdi eelmisel nädalavahetusel võimsa Müncheni Bayerni vastu ja kuigi Eesti koondise puurilukk tegi hea mängu, tuli leppida 0:4 kaotusega.

Sellegipoolest hinnati eestlase esitust suurepäraseks ja kuna tiimi esiväravavaht Mio Backhaus taastub siiani vigastusest, saab Hein veelkord mängida.

Werder kohtub laupäeval St. Pauliga, kelle koosseisu kuulub pikalt põlvevigastuse tõttu väljaku kõrval olnud kaitsja Karol Mets. Eesti koondise kapten lõpetas oma vigastuspausi eelmisel nädalavahetusel, kuid ta jälgis mängu pingilt. Laupäevast kohtumist alustab ta samuti pingilt, kuid peatreener Alexander Blessin andis mõista, et eestlane võiks enne koondisepausi mõne minuti kirja saada.

Eesti mängijad pole kunagi Euroopa tippliigades vastamisi läinud. Lisaks Metsale istub St. Pauli pingil ka endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay.