Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

Saksamaa kõrgliigaklubi Bremeni Werderi väravavahtide treener Christian Vander kinnitas, et meeskonna esikindaks on praegu eestlane Karl Jakob Hein.

Werder täiendas sel suvel ridu Austria koondise esipuuriluku Alexander Schlageriga ning läinud laupäeval tegi Hein kontrollmängus oma karistusalas söödueksimuse, mis põhjustas värava. Vander ütles Saksa väljaandele DeichStube, et hetkel nähakse põhikoosseisus ikkagi Eesti koondislast, vahendab Soccernet.

"Ta on praegu Werderi number üks ja tal on kõik võimalused, et endale nime teha. Ma ei tea, kuidas asjad lähevad. Aga meil on hea tunne," rääkis Vander.

"Esiväravavahil on ka teadmine, et ta võib endale eksimust lubada. Muidu asi ei toimiks. Anname Karlile usaldust, nagu andsime aasta tagasi Mio [Backhausile]," jätkas treener.

Werder alustab uut liigahooaega 30. augustil Freiburgi vastu.

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