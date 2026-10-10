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Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

Jalgpall
Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance /Kirchner-Media
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ja Bremeni Werderi väravavaht Karl Jakob Hein tegi reedel Saksamaa kõrgliigas Dortmundi Borussia vastu suurepärase partii.

Hein tegi 2:2 viigiga lõppenud mängus seitse tõrjet ning valiti teleülekandes 42-protsendilise toetusega mängu parimaks mängijaks.

"See on uskumatu tunne! Võõrsil Dortmundi vastu 0:2 kaotusseisust välja tulla ja viigipunkt võtta oli fantastilise meeskonnatöö tulemus. See ei olnud esimene kord sel hooajal, kui näitasime sellist võitlusvaimu. Olen meie esituse üle uhke," rääkis Hein Werderi kodulehele.

Hoolimata kahest sisse lastud väravast jäi Hein rahule meeskonna kaitsetööga. "Kaitsesime hästi ja võtlesime end mängu tagasi. Arvan, et mul endal oli ka hea õhtu. Lõppude lõpuks tahan aidata meeskonnal punkte koguda, seega olen väga rõõmus, et täna kõik nii hästi õnnestus," ütles ta.

Werder on viie mänguga korjanud kaheksa punkti ning paikneb enne laupäevaseid mänge liigatabelis neljandal real. "Oleme alustanud hästi, kuid hooaeg on pikk. Meil on palju mänge ees ja loodan, et teeme eduka hooaja," märkis Hein.

Werder jätkab liigahooaega järgmisel laupäeval, kui koduväljakul võõrustatakse Paderborni.

Toimetaja: Henrik Laever

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