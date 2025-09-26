X!

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

Jalgpall
Karl Jakob Hein tõrjumas Harry Kane'i lööki
Karl Jakob Hein tõrjumas Harry Kane'i lööki Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein tegi reedel oma debüüdi Bremeni Werderi eest, kui pidi uue koduklubiga vastu võtma 0:4 kaotuse tiitlikaitsjalt Müncheni Bayernilt.

Hooaega klubi esiväravavahina alustanud Mio Backhausi vigastuse tõttu esmakordselt Werderi postide vahele pääsenud Hein paistis tiitlikaitsja vastu hästi silma, kui tõrjus avapoolajal jalaga kaks korda Harry Kane'i üks-üks olukorra ning mängu lõpus ka Nicolas Jacksoni ja Wisdom Mike'i lähilöögid.

Lisaks jagas Hein täpseid sööte ja lõi avapoolajal kaitseliini taha tulnud palli efektselt peaga puhtaks. Paraku tuli võrgust siiski välja korjata neli palli.

22. minutil jätsid Werderi kaitsjad vasakule äärele liiga palju ruumi ja madal tsenderdus põrkas Luis Diaze põlvest Heina selja taha, avapoolaja viimasel minutil realiseeris Kane penalti ning viis võõrustajad siis 65. minutil 3:0 juhtima. Lõppskoori vormistas kaks minutit enne mängu lõppu Konrad Laimer. Heinal polnud otsest süüd üheski väravas ning ta sai mängu parima valimisel lõpuks Kane'i järel teise koha.

Inglismaa koondise kapten sai võidumängus enda nimele ka ühe rekordi, kui temast pole viies Euroopa tippliigas kiiremini 100 väravani jõudnud ükski mängija. Kane suutis seda 104 mänguga, nii Erling Haalandil kui Cristiano Ronaldol kulus selleks 105 matši. Kõik viis senist mängu väravate vahega 22:3 võitnud Bayern jätkab kindlalt Bundesliga tipus, Werderil on viiest mängust neli punkti ja tabelis on Heina koduklubi 14. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

