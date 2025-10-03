X!

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

Korvpall
Rain Peerandi
Rain Peerandi Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Korvpall

Sel nädalal tehti algust korvpalli Euroliiga hooajaga ning esimese mängu sai kirja ka oma kümnendat hooaega kohtunikuna alustanud Rain Peerandi, kes selgitas ERR-ile reeglimuudatusi ning ütles, et võistkonnad ja kohtunikud otsivad alles õiget mängurütmi.

Sel nädalal tehti algust järjekordse Euroliiga hooajaga ning esimeses mänguvoorus toimus põnev kohtumine võõrustaja Monaco ja Kaunase Žalgirise vahel, mille Leedu klubi võitis 89:84.

Üldjuhul on parem, kui vilemehed mängu vaadates liigselt silma ei jää, aga Eesti korvpallifännidel oli raske mitte märgata, et üheks vilemeheks oli ei keegi muu kui Rain Peerandi. "See aasta hakkab mul Euroliigas kümnes," ütles kohtunik ERR-ile. "Eelmine aasta oli sotsiaalmeedias, et keegi peab ka statistikat ja eelmine aasta sai 100 Euroliiga mängu vilistatud ja hooaja lõpus veel mõni juurde."

Peerandi sõnul oli Monaco ja Žalgirise vastasseis hooajaks hea algus. "Eks võistkonnad on ka veel ettevalmistavas faasis, tänu Euroopa meistrivõistlustele pole võistkonnad ka saanud täiskoosseisus harjutada ja täielikku kvaliteeti saavutada. Nad võtavad rahulikumalt ja elavad sisse, otsivad õiget mängurütmi," selgitas ta. "Enda poolt, vaatlejalt tagasiside oli positiivne. Mäng oli pingeline, tööd oli vaja kõvasti teha."

Sellest hooajast tehti Euroliigas paar reeglimuudatust, aga esimeses mängus polnud olukorda, kus neid rakendama oleks pidanud. "Sellest aastast enam käitumise või suurema protesteerimise eest mängijatele või treeneritele hoiatusi ei anta. Sul on üks võimalus veel, kui mängija või treener ületab selle piiri, siis määratakse kohe tehniline viga," rääkis Peerandi. "Sama on ka näitlemisega, näitlemine pole küll suur probleem, mängijad on ikkagi keskendunud mängimisele, aga näitlemise eest ka enam hoiatust ei anta, määratakse tehniline viga. Kui on ilmselge vea välja petmine, siis seda karistatakse tehnilisega."

"Ei anta ühte elu veel, et ära enam tee," lisas kohtunik. "Mängijad ja treenerid peavad ise oma käitumist kontrollima."

Rain Peerandi (keskel) Autor/allikas: Miko Missana/Facebook/LE MAG OFFBB

"Üks teine reeglimuudatus on veel see, et kui võistkond proovib kiirrünnakut takistada sedasi, et keegi pingialast tuleb kiirrünnaku ajal platsile, siis mäng peatatakse kohe ja olenemata sellest, kes tuleb väljaku peale, siis peatreener koheselt eemaldatakse mängust," lisas Peerandi.

Korvpall on pingeline mäng, aga kuna Euroliiga üritab mängu arendada ja paremaks teha, peavad mängijad ja treenerid end kontrollima. "Peavad austama väljakujooni ja ka oma emotsioone, meil on mõned emotsionaalsemad treenerid ja neid asju tehti tihtipeale ka taktikaliselt, et vastaste kiirrünnak ära võtta. Määrati varasemalt üks tehniline viga, kui võistkond selle vastu eksis. Aga kui kaitses suudeti ära võtta, siis võit võistkonnale," rääkis Peerandi.

"Meie mängus Monaco treener astus küll viimasel kahel sekundil väljaku peale, aga oli emotsionaalne ja rahulolematu oma mängijate peale, et nad ei suutnud Žalgirise mängijatele lõpus veel viga teha. Kiirrünnaku mahavõtmist ei olnud ja mängijate poolt vaidlemist ka ei olnud, oli küll pingeline mäng, aga respekteeriti kohtunike otsuseid."

Kuigi kolmapäeval sai mäng vilistatud ilma uute reegliteta, kas võib eeldada, et sel hooajal ikkagi peab mõne tehnilise vea kohe andma ja äkki isegi peatreeneri riietusruumi saatma? "Aeg näitab. Eks mängijad-treenerid elavad ka sisse ja samamoodi kohtunikud, kõik on inimesed," vastas Peerandi.

"See võtab natuke aega, aga nad on kindlasti teadlikud sellest ja proovivad ka hoida ennast. Mängijatel on ka keerulisem, koduliigades on erinevad reeglid kui Euroliigas. Kohtunikel ka, tuleb kahe erineva liiga vahel hakkama saada. Mängule minnes tuleb kiip peas ära vahetada: nüüd on see mäng selle reeglite järgi. Vahepeal tekitab segadust, aga oleme suhtlemisega hakkama saanud," lisas ta.

Peerandi: mina tean oma elu kolm nädalat ette

Peerandi on vilistanud Euroliigas nüüdseks üle saja mängu ning vilistas eelmisel aastal ka esmakordselt play-off'i mängu. Tippkohtunikul on tööd palju ning Peerandi mõistab õigust ka näiteks EuroCupi mängudes ja ka koduses kõrgliigas.

Kuidas mängudele määramine käib, kas kohtunikud teavad juba hooaja alguses, milliseid mänge nad näiteks kevadel vilistavad? "Mina tean oma elu kolm nädalat ette, määramised tulevad iga esmaspäev nädala kaupa ja neid määratakse vastavalt sooritusele," ütles Peerandi. "Kui tegid eelmise nädala mängu hästi, siis oota ja on loota, et esmaspäeval tuleb uus määramine. Eks näha, kas on Euroliiga või EuroCup."

"Kuna Euroliigas on 70 kohtunikku, kui on tavaline ring, et üks ring Euroliigat ja üks ring EuroCupi, siis kontoripoolel on vaja määrata 60 kohtunikku. Kümme on varus, eks on ka haigeid, tööülesannetega seotud. Varu on olemas, aga kui Euroliigas on topeltnädal, siis on vaja määrata 90 kohtunikku, see tähendab, et 20 meest vilistavad kaks mängu nädalas. Võib juhtuda, et reisimist tuleb omajagu," lõpetas tippkohtunik.

Euroliiga hooaeg jätkub reede õhtul, kui peetakse veel seitse teise mänguvooru kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

02.10

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

01.10

Pärnu kaotas eurosarjas Tšehhi klubile ka kordusmängu

01.10

Valge Kalev/Cramo alistamisest: meie jaoks väga tähtis võit

01.10

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

01.10

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

01.10

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

videod

sport.err.ee uudised

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

09:46

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja

loetumad

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo