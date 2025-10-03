Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

Sel nädalal tehti algust korvpalli Euroliiga hooajaga ning esimese mängu sai kirja ka oma kümnendat hooaega kohtunikuna alustanud Rain Peerandi, kes selgitas ERR-ile reeglimuudatusi ning ütles, et võistkonnad ja kohtunikud otsivad alles õiget mängurütmi.

Sel nädalal tehti algust järjekordse Euroliiga hooajaga ning esimeses mänguvoorus toimus põnev kohtumine võõrustaja Monaco ja Kaunase Žalgirise vahel, mille Leedu klubi võitis 89:84.

Üldjuhul on parem, kui vilemehed mängu vaadates liigselt silma ei jää, aga Eesti korvpallifännidel oli raske mitte märgata, et üheks vilemeheks oli ei keegi muu kui Rain Peerandi. "See aasta hakkab mul Euroliigas kümnes," ütles kohtunik ERR-ile. "Eelmine aasta oli sotsiaalmeedias, et keegi peab ka statistikat ja eelmine aasta sai 100 Euroliiga mängu vilistatud ja hooaja lõpus veel mõni juurde."

Peerandi sõnul oli Monaco ja Žalgirise vastasseis hooajaks hea algus. "Eks võistkonnad on ka veel ettevalmistavas faasis, tänu Euroopa meistrivõistlustele pole võistkonnad ka saanud täiskoosseisus harjutada ja täielikku kvaliteeti saavutada. Nad võtavad rahulikumalt ja elavad sisse, otsivad õiget mängurütmi," selgitas ta. "Enda poolt, vaatlejalt tagasiside oli positiivne. Mäng oli pingeline, tööd oli vaja kõvasti teha."

Sellest hooajast tehti Euroliigas paar reeglimuudatust, aga esimeses mängus polnud olukorda, kus neid rakendama oleks pidanud. "Sellest aastast enam käitumise või suurema protesteerimise eest mängijatele või treeneritele hoiatusi ei anta. Sul on üks võimalus veel, kui mängija või treener ületab selle piiri, siis määratakse kohe tehniline viga," rääkis Peerandi. "Sama on ka näitlemisega, näitlemine pole küll suur probleem, mängijad on ikkagi keskendunud mängimisele, aga näitlemise eest ka enam hoiatust ei anta, määratakse tehniline viga. Kui on ilmselge vea välja petmine, siis seda karistatakse tehnilisega."

"Ei anta ühte elu veel, et ära enam tee," lisas kohtunik. "Mängijad ja treenerid peavad ise oma käitumist kontrollima."

Rain Peerandi (keskel) Autor/allikas: Miko Missana/Facebook/LE MAG OFFBB

"Üks teine reeglimuudatus on veel see, et kui võistkond proovib kiirrünnakut takistada sedasi, et keegi pingialast tuleb kiirrünnaku ajal platsile, siis mäng peatatakse kohe ja olenemata sellest, kes tuleb väljaku peale, siis peatreener koheselt eemaldatakse mängust," lisas Peerandi.

Korvpall on pingeline mäng, aga kuna Euroliiga üritab mängu arendada ja paremaks teha, peavad mängijad ja treenerid end kontrollima. "Peavad austama väljakujooni ja ka oma emotsioone, meil on mõned emotsionaalsemad treenerid ja neid asju tehti tihtipeale ka taktikaliselt, et vastaste kiirrünnak ära võtta. Määrati varasemalt üks tehniline viga, kui võistkond selle vastu eksis. Aga kui kaitses suudeti ära võtta, siis võit võistkonnale," rääkis Peerandi.

"Meie mängus Monaco treener astus küll viimasel kahel sekundil väljaku peale, aga oli emotsionaalne ja rahulolematu oma mängijate peale, et nad ei suutnud Žalgirise mängijatele lõpus veel viga teha. Kiirrünnaku mahavõtmist ei olnud ja mängijate poolt vaidlemist ka ei olnud, oli küll pingeline mäng, aga respekteeriti kohtunike otsuseid."

Kuigi kolmapäeval sai mäng vilistatud ilma uute reegliteta, kas võib eeldada, et sel hooajal ikkagi peab mõne tehnilise vea kohe andma ja äkki isegi peatreeneri riietusruumi saatma? "Aeg näitab. Eks mängijad-treenerid elavad ka sisse ja samamoodi kohtunikud, kõik on inimesed," vastas Peerandi.

"See võtab natuke aega, aga nad on kindlasti teadlikud sellest ja proovivad ka hoida ennast. Mängijatel on ka keerulisem, koduliigades on erinevad reeglid kui Euroliigas. Kohtunikel ka, tuleb kahe erineva liiga vahel hakkama saada. Mängule minnes tuleb kiip peas ära vahetada: nüüd on see mäng selle reeglite järgi. Vahepeal tekitab segadust, aga oleme suhtlemisega hakkama saanud," lisas ta.

Peerandi: mina tean oma elu kolm nädalat ette

Peerandi on vilistanud Euroliigas nüüdseks üle saja mängu ning vilistas eelmisel aastal ka esmakordselt play-off'i mängu. Tippkohtunikul on tööd palju ning Peerandi mõistab õigust ka näiteks EuroCupi mängudes ja ka koduses kõrgliigas.

Kuidas mängudele määramine käib, kas kohtunikud teavad juba hooaja alguses, milliseid mänge nad näiteks kevadel vilistavad? "Mina tean oma elu kolm nädalat ette, määramised tulevad iga esmaspäev nädala kaupa ja neid määratakse vastavalt sooritusele," ütles Peerandi. "Kui tegid eelmise nädala mängu hästi, siis oota ja on loota, et esmaspäeval tuleb uus määramine. Eks näha, kas on Euroliiga või EuroCup."

"Kuna Euroliigas on 70 kohtunikku, kui on tavaline ring, et üks ring Euroliigat ja üks ring EuroCupi, siis kontoripoolel on vaja määrata 60 kohtunikku. Kümme on varus, eks on ka haigeid, tööülesannetega seotud. Varu on olemas, aga kui Euroliigas on topeltnädal, siis on vaja määrata 90 kohtunikku, see tähendab, et 20 meest vilistavad kaks mängu nädalas. Võib juhtuda, et reisimist tuleb omajagu," lõpetas tippkohtunik.

Euroliiga hooaeg jätkub reede õhtul, kui peetakse veel seitse teise mänguvooru kohtumist.