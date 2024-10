Eesti korvpallikohtunikud teevad teisipäeval ajalugu

Teisipäeval lähevad korvpalli tugevuselt teises eurosarjas EuroCupil vastamisi Ljubljana Cedevita Olimpija (Sloveenia) ja Panevežyse Lietkabelis (Leedu). Eesti korvpalliajaloos on tegemist märgilise kohtumisega, sest esimest korda on Euroliiga egiidi all toimuvas mängus väljakul kaks Eesti kohtunikku.