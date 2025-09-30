X!

Eesti laskurid võitsid Euroopa karikavõistluste finaalis kolm medalit

Eesti koondis Sofias toimunud Euroopa karikavõistluste finaalis
Autor/allikas: Eesti Laskurliit
Eesti laskesportlased näitasid Bulgaarias Sofias toimunud Euroopa karikavõistluste finaaletapis kindlat kätt, kui segavõistkond teenis esikoha ja Peeter Olesk pronksi.

Esimese võistluspäeva järel oli tandem Marja Kirss ja Nemo Tabur kindlalt esikohal, sest mõlemad lasid 25 meetri püstoli segavõistkonna harjutuses 194 silma, kokku 388 silma. Teisel võistluspäeval vormistati kindel võit, kui kahe peale kokku saadi tulemuseks 386 silma, harjutus lõpetati 774 silmaga.

Teisel kohal oli Läti võistkond, keda eestlased edestasid 15 silmaga, Eesti kaksikvõidust jäi puudu seitse silma, Triin Kuusik ja Erik Amann pälvisid 753 silmaga kolmanda koha.

Olümpiasportlane Peeter Olesk kogus standardpüstoli harjutuses 569 silma, millega võitis pronksmedali. Teda edestasid Ruslan Lunev Aserbaidžaanist 574 silmaga ja Läti laskur Lauris Strautmanis 573 silmaga. Nemo Tabur sai 559 silmaga üheksanda koha.

Täiskaliibrilise püstoli harjutuses sai Peeter Olesk 570-20x silmaga 13. ja Nemo Tabur 570-16x silmaga 14. koha.

