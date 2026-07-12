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Kirss ja Olesk võitsid koduse Euroopa karikaetapi

Laskmine
Peeter Olesk ja Marja Kirss
Peeter Olesk ja Marja Kirss Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Eesti laskjad Marja Kirss ja Peeter Olesk teenisid Männikul toimuval Euroopa karikavõistluste etapil segavõistkondade püstoliharjutuses esikoha.

Eesti teise võistkonda kuulunud Kirss ja Olesk said tulemuse 778 silma ning edestasid Läti teist ja Soome teist võistkonda. Eelmisel aastal võitnud Triin Kuusik ja Erik Amann olid seekord neljandad. Kuuendaks tuli Eesti kolmas võistkond Jaana Samer - Nemo Tabur.

Selle võidu kõrval tuli Olesk standardpüstoli harjutuses 570 silmaga teiseks. Ta kaotas vaid ühe silmaga aser Ruslan Lunevile. Kolmas oli sarnaselt eestlasele 570 punkti kogunud prantslane Kevin Chapon.

Võistkondlikult oli Eesti (Peeter Olesk, Reijo Virolainen, Ragnar Puio) Prantsusmaa järel teine.

Laupäeval tuli Olesk teiseks ka täiskaliibrilise püstoli harjutuses, kusjuures taas tuli tunnistada üksnes Lunevi paremust.

25 meetri püstoliharjutuste Euroopa karikavõistluste etapp leiab Eestis aset juba üheksandat korda.

Toimetaja: Siim Boikov

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