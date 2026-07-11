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Olesk jäi kodusel Euroopa karikaetapil napilt võiduta

Laskmine
Peeter Olesk
Peeter Olesk Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Eesti laskja Peeter Olesk sai Männikul toimunud Euroopa karikavõistluste etapil täiskaliibrilise püstoli harjutuses 25 meetrilt teise koha.

Nii tema kui ka aser Ruslan Lunev kogusid 583 silma, aga sisekümneid oli vastasel 23, Oleskil 18. See andis esikoha ikkagi Lunevile. Kolmas oli 580 silmaga lätlane Emils Vasermans.

Võistkondlikus arvestuses tuli Eesti (Peeter Olesk, Reijo Virolainen ja Fred Raukas) Prantsusmaa järel teiseks.

Pühapäeval selguvad paremad standardpüstoli ja segavõistkondade arvestuses.

25 meetri püstoliharjutuste Euroopa karikavõistlustel etapp leiab Eestis aset juba üheksandat korda.

Toimetaja: Siim Boikov

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