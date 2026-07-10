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Olesk võitis taaskord Ranno Krusta mälestusvõistlused

Laskmine
Peeter Olesk
Peeter Olesk Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Männiku lasketiirus toimunud Ranno Krusta memoriaali võitis taaskord kunagise treeneri õpilane Peeter Olesk, näidates oma tulemustega kõrget klassi.

Neljapäeval toimunud võistluste esimesel päeval oli kvalifikatsioonivõistluse parim soomlane Marko Talvitie tulemusega 580. Eesti laskurid Nemo Tabur ja Peeter Olesk jäid vaid ühe silmaga alla. Vastavalt uutele reeglitele pääses finaali kaheksa laskurit, neist neli olid eestlased.

Esimese võistluspäeva finaal kujunes Eesti laskurite täielikuks triumfiks. Olesk võitis rekordilise 31 tabamusega, Fred Raukas oli 22 tabamusega teine ja Nemo Tabur kümne tabamusega kolmas.

Teisel võistluspäeval näitas kvalifikatsioonivõistlusel Olesk klassi, kes lasi suurepärased 587 silma. Oleks näitas klassi ka teises finaalis, kui sai kirja 28 tabamust. Teise koha sai soomlane Markko Talvitie 25 tabamusega ja kolmanda koha Fred Raukas 19 tabamusega.

Kahe päeva kokkuvõttes said Eesti laskurid kolmikvõidu: võidu teenis mõistagi Olesk, teise koha sai Raukas ja pjedestaalile kerkis ka Tabur.

Rahvusvahelised laskmisvõistlused jätkuvad Männiku lasketiirus ka nädalavahetusel, mil toimub Euroopa karikavõistluste etapp 25 meetri harjutustes. EK-etapil võistlevad laskurid seitsmest riigist - Eestist, Lätist, Slovakkiast, Aserbaidžaanist, Soomest, Prantsusmaalt ja Portugalist. Võistlustules on ka eelmisel aastal koduse EK-etapi võitnud Olesk ja segavõistkonnas esikoha saanud Triin Kuusik ning Erik Amann.

Laupäeval on kavas täiskaliibrilise püstoli harjutus, pühapäeval standardpüstoli harjutus ning mõlemal päeval võisteldakse segavõistkondade arvestuses. Mõlemal päeval on võistluste algus kell 10.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

MM-i tänane mäng
21.50
ETV
Veerandfinaal
Hispaania – Belgia
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov

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