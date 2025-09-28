Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

Täiskaliibrilise püstoli harjutuses sai Peeter Olesk 570 silmaga 13. ja Nemo Tabur 570 silmaga 14. koha.

Standardpüstoli harjutuses tuli Peeter Olesk 569 silma kolmandaks, jäädes alla vaid Ruslan Lunevile (Aserbaidžaan; 574 silma) ja Lauris Strautmanisele (573). Nemo Tabur oli üheksas (559).

Esikoha teenisid Marja Kirss - Nemo Tabur 774 silmaga ja kolmandale kohale tulid 553 silmaga Triin Kuusik - Erik Amann. Nende vahele mahtus veel üks Läti paar.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: