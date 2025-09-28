Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust
Sofias toimunud 25 meetrilt laskmise Euroopa karikavõistluste finaalis jõudis kaks Eesti võistkonda segavõistkonna harjutuses pjedestaalile.
Esikoha teenisid Marja Kirss - Nemo Tabur 774 silmaga ja kolmandale kohale tulid 553 silmaga Triin Kuusik - Erik Amann. Nende vahele mahtus veel üks Läti paar.
Standardpüstoli harjutuses tuli Peeter Olesk 569 silma kolmandaks, jäädes alla vaid Ruslan Lunevile (Aserbaidžaan; 574 silma) ja Lauris Strautmanisele (573). Nemo Tabur oli üheksas (559).
Täiskaliibrilise püstoli harjutuses sai Peeter Olesk 570 silmaga 13. ja Nemo Tabur 570 silmaga 14. koha.
Toimetaja: Siim Boikov