Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

Sofias toimunud 25 meetrilt laskmise Euroopa karikavõistluste finaalis jõudis kaks Eesti võistkonda segavõistkonna harjutuses pjedestaalile.

Esikoha teenisid Marja Kirss - Nemo Tabur 774 silmaga ja kolmandale kohale tulid 553 silmaga Triin Kuusik - Erik Amann. Nende vahele mahtus veel üks Läti paar.

Standardpüstoli harjutuses tuli Peeter Olesk 569 silma kolmandaks, jäädes alla vaid Ruslan Lunevile (Aserbaidžaan; 574 silma) ja Lauris Strautmanisele (573). Nemo Tabur oli üheksas (559).

Täiskaliibrilise püstoli harjutuses sai Peeter Olesk 570 silmaga 13. ja Nemo Tabur 570 silmaga 14. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

