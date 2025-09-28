X!

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

Teised alad
Inglismaa naiste ragbikoondis
Inglismaa naiste ragbikoondis Autor/allikas: SCANPIX / PA
Teised alad

Inglismaal toimunud ragbi naiste maailmameistrivõistlused võitis võõrustaja Inglismaa, kes alistas Londonis Twickenhami staadionil peetud finaalis enam kui 80 000 pealtvaataja ees Kanada 33:13.

Kuigi skoori avas Kanada koondis, siis peagi haaras ohjad Inglismaa ja domineeris kogu kohtumise. Tegemist oli naiskonna 33. võiduga järjest ja viimati kaotati kolme aasta eest eelmise MM-i finaalis Uus-Meremaale.

Finaalis sai kaks try'd kirja Alex Matthews, ühe lisasid Ellie Kildunne, Amy Cokayne ja Abbie Ward. Kanada mõlemad try'd kirjutati Asia Hogan-Rochesteri nimele.

Täpne pealtvaatajanumber 81 885 tähistab ka naiste ragbi kõigi aegade rekordit.

Inglismaa naiskond tuli maailmameistriks kolmandat korda: esimest korda õnnestus see 1994. aastal ja teist korda 30 aastat hiljem. Ajaloo edukaim naiskond on aga kuue MM-tiitliga Uus-Meremaa, kes pidi sedakorda leppima kolmanda kohaga.

Poolfinaalides oli Inglismaa saanud jagu Prantsusmaast 35:17 ja Uus-Meremaa kaotas Kanadale 19:34. Pronksimängus alistas Uus-Meremaa prantslannad 42:26.

Turniiri kõige edukamad skooritegijad olid siiski Uus-Meremaa koondisest: Braxton Sorensen-McGee kogus 69 ja Renee Holmes 64 punkti. Seejuures tegi Sorensen-McGee 11 try'd ehk viis enam kui keegi teine.

Järgmine ragbi MM peetakse nelja aasta pärast Austraalias.

Toimetaja: Siim Boikov

