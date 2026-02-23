X!

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

Rahvusvaheline paralümpiakomitee (IPC) kinnitas eelmisel nädalal, et peagi algaval Milano Cortina paralümpial saavad Venemaa ja Valgevene sportlased oma riigi sümboolikaga võistelda.

IPC teatas eelmisel teisipäeval, et paralümpiamängudele pääseb kuus Venemaa ja neli Valgevene sportlast. Lisaks lubatakse neil võistelda oma riiginime, lipu ja hümni all.

Ukraina paralümpiakomitee teatas koheselt, et boikoteerivad 6. märtsil toimuvat avatseremooniat ning avatseremoonia jätavad teiste hulgas vahele ka Eesti Paralümpiakomitee ametnikud. Otsusega ei nõustunud ka võõrustajamaa Itaalia.

"Seda otsust ei saa pöörata ümber ei mina ega [IPC] juhatus," sõnas rahvusvahelise paralümpiakomitee president Andrew Parsons, kes kutsus ukrainlasi siiski avatseremooniast osa võtma. "Me anname edasi sõnumi, mis hõlmab kaasamist ja mitmekesisust. Julgustame neid osa võtma, aga kui nad seda teha ei taha, siis austame ka seda otsust."

Parsons rääkis, et IPC-ni pole jõudnud kinnitust ühegi teise riigi boikoti osas. "Ma kardan, et sellised olukorrad tehakse pahatihti liiga poliitiliseks," sõnas Parsons.

Milano Cortina paralümpia algab 6. märtsil ja kestab 15. märtsini. Eesti parasportlastest osaleb Milano Cortina taliparalümpiamängudel ratastoolikurlingu segapaar Ain Villau - Kätlin Riidebach. Kurlingu võistlustel agressorriikide sportlasi võistlema ei lubatud.

ERR ei edasta ülekandeid võistlustelt, kus osalevad Venemaa ning Valgevene sportlased.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

