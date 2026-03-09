X!

Venemaa võitis paralümpial esimese kuldmedali

Parasport
Varvara Vorontšihhina
Varvara Vorontšihhina Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Parasport

Milano Cortina paralümpiamängudel enda lipu all osalev Venemaa võitis nende mängude esimese kuldmedali, kui paramäesuusataja Varvara Vorontšihhina võidutses ülisuurslaalomis.

See oli Venemaale esimene paralümpia kuldmedal alates 2014. aasta Sotši mängudest. Pärast Sotši olümpiat ja paralümpiat pole Venemaa saanud riikliku dopinguprogrammi avastamise tõttu enda lipu all võistelda, sellele lisandus rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldamine pärast sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Sügisel otsustas aga rahvusvaheline paralümpiakomitee Milano Cortina mängudele venelased taas enda lipu all lubada.

Suusaalade sportlased pääsesid tagasi rahvusvahelistele võistlustele tänavu jaanuaris, pärast seda, kui Venemaa jäi peale rahvusvahelises spordiarbitraažis ning rahvusvaheline suusaliit (FIS) oli sunnitud venelased tagasi lubama.

Vorontšihhina võiduaeg Tofane nõlvadel oli 1.15,60, hõbemedali võitnud prantslanna Aurelie Richard kaotas talle 1,96 ja pronksi teeninud rootslanna Ebba Aarsjö 2,04 sekundiga.

Esimest korda paralümpial võistlev 23-aastane Vorontšihhina võitis 2021. aastal kaks MM-kulda. Tänavuselt paralümpialt oli ta ühe medali juba võitnud – kiirlaskumises pronksi.

Venemaa on nendelt mängudelt võitnud kolm medalit, seni on kõik tulnud paramäesuusatamises.

Toimetaja: Maarja Värv

