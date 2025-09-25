X!

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

Jalgrattasport
Juan Ayuso
Juan Ayuso Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Hispaania jalgrattalootus Juan Ayuso sõlmis lepingu Lidl-Treki meeskonnaga.

23-aastane Ayuso esindas alates 2021. aastast UAE Team Emiratesi meeskonda, aga tänavu nendevahelised suhted jahenesid, mistõttu teatas võistkond lausa Vuelta kestel, et algselt 2028. aastani kehtev leping lõpetati vastastikusel kokkuleppel varem.

Ayuso ei olnud rahul sellega, et UAE Team Emirates tuli teatega välja keset velotuuri, mitte selle lõpus ja süüdistas neid katses kahjustada tema mainet. Sportlikult esines ta Vueltal hästi, võites kaks etappi ja olles velotuuri algfaasis ka üldarvestuse pretendentide hulgas.

"Olen väga põnevil. Lidl-Trekiga liitumine on minu karjääris olulise peatüki algus ja olen motiveeritud sõitjana edasi arenema," sõnas Ayuso. "Muutused lisavad alati uut energiat ja ambitsioone, seega ei jõua ma alustamist ära oodata."

Ayuso võitis tänavu Türreeni-Aadria velotuuri ja tuli Kataloonia velotuuril kokkuvõttes teiseks. Suurtuuridel ta kokkuvõttes kõrget kohta ei teeninud, kuid oli Vueltal 2022. aastal kolmas ja 2023. aastal neljas. Etapivõite tuli aga Vueltalt ja Girolt kokku kolm.

"Juan on jalgrattaspordis üks säravamaid noori talente," sõnas Lidl-Treki peamänedžer Luca Guercilena. "Ta on juba praegu üks maailma paremaid mägironijaid ja temposõitjaid, mis teeb kogupaketi väga põnevaks."

"Olles vaid 23-aastane, on tal endiselt ruumi areneda ning me pakume talle kogu vajalikku toetust, et ta saavutaks oma täieliku potentsiaali."

Toimetaja: Siim Boikov

