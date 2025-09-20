Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

Viljandi sõitis Leetu ilma kahe olulise mängijata, kui vigastuste tõttu jäid eemale vasaksisemine Robert Lõpp ja parem sisemine Andrei Basarab. Kohtumine algas leedukate dikteerimisel, Viljandil õnnestus avavärav kirja saada alles kuuendal mänguminutil.

"Kõik läks halvasti. Meil ei olnud meeskonnamängu. Meil on selles osas arenguruumi ja parandamisruumi," ütles Ott Varik mängu järel.

Šviesa resultatiivseimad väravaviskajad olid Mykolas Lapiniauskas seitsme ja Mykolas Lapiniauskas viie tabamusega. Hendrik Koks viskas Viljandi parimana viis väravat.

Pühapäeval kohtub Viljandi võõrsil Pasvalio Pieno žvaidgždesiga.