VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

Naiste 200 meetri jooksu võitis maailma hooaja tippmargi 21,68-ga Melissa Jefferson-Wooden, kes oli varem triumfeerinud ka kaks korda lühemas sprindis. Veidi üllatuslikult tuli hõbedale britt Amy Hunt (22,14) ja pronksi sai jamaikalanna Shericka Jackson (22,18).

Meeste samal distantsil triumfeeris neljandat MM-i järjest Noah Lyles (USA; 19,52), kelle kannul said medalid ka koondisekaaslane Kenneth Bednarek (19,58) ja Jamaica sprinter Bryan Levell, kes püstitas isikliku rekordi 19,64. Vaid sajandikuga jäeti medalita Botswana sprinter Letsile Tebogo (19,65).