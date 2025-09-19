VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest
Tokyo maailmameistrivõistlustel selgus reedel viis maailmameistrit, neist kolm said kirja ka maailma hooaja tippmargi. Mõlemad 200 meetri jooksu kullasid läksid Ameerika Ühendriikide sportlastele.
Naiste 200 meetri jooksu võitis maailma hooaja tippmargi 21,68-ga Melissa Jefferson-Wooden, kes oli varem triumfeerinud ka kaks korda lühemas sprindis. Veidi üllatuslikult tuli hõbedale britt Amy Hunt (22,14) ja pronksi sai jamaikalanna Shericka Jackson (22,18).
Meeste samal distantsil triumfeeris neljandat MM-i järjest Noah Lyles (USA; 19,52), kelle kannul said medalid ka koondisekaaslane Kenneth Bednarek (19,58) ja Jamaica sprinter Bryan Levell, kes püstitas isikliku rekordi 19,64. Vaid sajandikuga jäeti medalita Botswana sprinter Letsile Tebogo (19,65).
Toimetaja: Siim Boikov