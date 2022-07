Felix ERR-ile: jooksin südamega

Foto: Getty Images for World Athletics

"See jooks oli emotsionaalne, kuid väga eriline. Eriti seepärast, et sain võistelda kodus oma pere, tütre ja kodupubliku ees. Oli kindlasti eriline õhtu," ütles Felix ERR-ile.

Felixit ei morjendanud pronksmedal. "Ma olen tulemuse üle uhke. Meil on loomulikult alati kõrged ootused, sest esindame USA-d, kuid ma jooksin täna südamega ning me andsime endast parima. Ma olen uhke, et lõpetasime medaliga," sõnas ta.

Pärast profikarjääri lõppu tahab Felix keskenduda naiste eest seismisele ja ettevõtlusele. "Jätkan kasvamist oma ettevõttega Saysh, jätkan naiste eest võitlemist, et avalikult toetada võrdsust, ning tahan võtta ka väikese puhkuse," ütles Felix.

36-aastane Felix võitis sel MM-il oma karjääri üheksateistkümnenda MM-i medali.