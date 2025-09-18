X!

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

Korvpall
BC Kalev/Cramo - Yokohama B-Corsairs.
Vaata galeriid
49 pilti
Korvpall

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo alistas Unibet Arenal toimunud kontrollmängus Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairsi 94:76.

Mõne päeva pärast Meistrite liigas teekonda alustav Kalev võitis avaveerandi 19:18 ja kasvatas poolajapausiks vahe kaheksale punktile (40:32). Teisel poolajal vahe tasapisi suurenes ning lõpusireeniks oli tablool Eesti klubi 94:76 võit.

Kregor Hermet vedas kalevlaste mänguvankrit 15 punktiga, neli kaugviset tabanud Erik Makke lisas omalt poolt 14 punkti ning Tommy Rutherford sooritas kaksikduubli 11 punkti ja 16 lauapalliga. Kalevi mängijatest ei õnnestunud ainsana punktiarvet avada Märt Rosenthalil, kelle arvele kogunes 17 minutiga kolm vaheltlõiget ja üks korvisööt, aga ka kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Yokohama resultatiivseim oli ameeriklasest leegionär Gary Clark 20 punktiga.

Kolmapäeval mängis Jaapani klubi Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga ning pidi vastu võtma neljapunktilise kaotuse. Eesti turnee raames minnakse vastamisi veel ka Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legiaga, kohtumine toimub laupäeval TalTechi spordihallis.

Toimetaja: Henrik Laever

