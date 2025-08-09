Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

BC Kalev/Cramo teatas laupäeval, et on sõlminud lepingu ameeriklase Camaron Tongue'ige, kes lõpetas kevadel oma nelja aasta pikkuse ülikoolikarjääri NCAA kõrgeimas divisjonis.

Santa Clara ülikooli esindanud suur äär on klubi sõnul mitmekülgne ja atleetlik mängija. 2024-25 hooajal mängis Tongue NCAA-s 34 mängus ning kogus keskmiselt mängus 7,4 punkti ja 3,8 lauapalli, visates väljakult 51,7-protsendilise täpsusega ja vabaviskejoonelt 69,9-protsendilise täpsusega.

"Klubile teadaoleva info kohaselt on Camaron töökas meeskonnamängija, füüsiline ja hea lauavõitluses ning ootame põnevusega, millise panuse ta tänavuse hooaja meeskonda anda suudab," ütles Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.

"Ta on terve ülikoolikarjääri veetnud samas keskkonnas ning järjepidevalt statistikat parandanud, mis näitab head stabiilsust ja loodetavasti jätkub areng sama positiivselt ka meie juures," lisas Kask.

Tongue'i jaoks on tegemist karjääri esimese profilepinguga. "Ootan põnevusega, et saaksin anda oma panuse meeskonna edusse ning kogeda Kalev/Cramo fännide ja klubi kultuuri," ütles 23-aastane ameeriklane.

Lisaks Tongue'ile on Kalev/Cramo 2025/26 hooajaks sõlminud lepingu Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthali, Tanel Kurbase, Kristen Kasemetsa, Kregor Hermeti ja Severi Kaukiaineniga.