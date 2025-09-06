Martin Dorbek naaseb Kalev/Cramosse 14. hooajaks

34-aastane tagamängija on kujunenud tõeliseks raudvaraks, kes on aastaid näidanud eeskuju nii platsil kui ka riietusruumis. "On eriline tunne olla Kalev/Cramo juures juba 14. hooaega. See klubi on minu kodu ja fännid on nagu pere. Kaptenina on minu eesmärk tuua energiat nii platsile kui ka riietusruumi ja näidata eeskuju noorematele," ütles Dorbek pressiteate vahendusel.

"Meil on sel hooajal suur motivatsioon võita nii kodustes liigades kui ka eurosarjas. Olen valmis jätkama võitluse ja pühendumusega, et Kalev/Cramo nimi kõlaks jätkuvalt kõrgel."

Kalev/Cramo juhtkonna sõnul on Dorbeku jätkamine hindamatu väärtusega, sest tema kogemus, lojaalsus ja liidriroll annavad meeskonna sisekliimale stabiilsuse ja kindlustunde.

Valitsev Eesti meister teatas ühtlasi, et mängijate komplekteerimisele algavaks hooajaks pannakse punkt ning uut hooaega alustatakse 13-mehelise koosseisuga.

Koosseisu kuuluvad tagamängijad Severi Kaukiainen, Märt Rosenthal, Martin Dorbek, Erik Makke, Kristen Kasemets ja Tyson Acuff, ääremängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Kregor Hermet, Tanel Kurbas, Camaron Tongue ja Anrijs Miška ning keskmängija Tommy Rutherford.