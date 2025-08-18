Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

Miška täitis möödunud hooajal nii suure ääre kui keskmängija rolli ning kogus Eesti-Läti liigas 27 mänguga keskmiselt 9,9 punkti ja 4,9 lauapalli ning näitas eriti hooaja teises pooles head minekut ning mitmes mängus ka suurepärast visketabavust.

Varasemalt on Miška mänginud mitu hooaega Riia VEFis, Itaalia Serie A2's Luiss Roma meeskonnas ning esindanud mitmeid Läti noortekoondisi.

"Mul on väga hea meel Kalevisse tagasi tulla. Eelmine hooaeg oli raske, täis tõuse ja mõõnu vigastuste ning mõne ebaõnnestunud esituse tõttu olulistes mängudes, kuid sellest hoolimata hoidsime kokku ning kaitsesime meistritiitlit," sõnas Miška möödunud hooaja kohta.

"Loodan, et suudame sama teha ka sel aastal ja tuua veelgi rohkem positiivseid emotsioone kõikidele fännidele. Arvan, et eesmärgid on selged – kvalifitseeruda BCL põhihooajale, võita Eesti-Läti liiga, Eesti karikas ja Eesti meistritiitel. See ei saa kindlasti olema lihtne, eriti kuna ettevalmistusperioodil on mõned mängijad ja treenerid eemal, aga ma tunnen juba enamikku meeskonnast ning tean, et oleme valmis kõvasti tööd tegema ja päev-päevalt paremaks saama," ütles ta.

Kalev/Cramoga on 2025/26 hooajaks lepingud sõlminud mängijad Tommy Rutherford, Hugo Toom, Gregor Kuuba, Erik Makke, Märt Rosenthal, Tanel Kurbas, Kristen Kasemets, Kregor Hermet, Severi Kaukiainen, Camaron Tongue ja Anrijs Miška