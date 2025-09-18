X!

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo alistas Unibet Arenal toimunud kontrollmängus Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairsi. Kalevi särgis sai silmapaistva mänguga hakkama 20-aastane Erik Makke, kes on suvel kõvasti vaeva näinud, et uues klubis oma koht välja teenida.

Mõne päeva pärast Meistrite liigas teekonda alustav Kalev võitis avaveerandi 19:18 ja kasvatas poolajapausiks vahe kaheksale punktile (40:32). Teisel poolajal vahe tasapisi suurenes ning lõpusireeniks oli tablool Eesti klubi 94:76 võit.

Kalevlaste noorim mängija sel hooajal, 20-aastane Makke tabas kõik neli teele saadetud kaugviset ja oli kindla käega ka vabaviskejoonel, lõpetades võidumängu 14 punktiga.

"See on muidugi hooajaeelne mäng. Muidugi on tore, kui endal hästi läheb, aga ikkagi tiimi võit. Tegime hea mängu ja siit on hea minna Meistrite liiga kvalifikatsioonimängudele edasi, nii et hea emotsiooniga lendame homme," rääkis Makke. "See on üks meie eesmärk sel hooajal, et Meistrite liigas põhiturniirile peale saada."

Neli aastat Itaalias veetnud ja eelmisel hooajal Keila Coolbetis mänginud Makke on suvel kõvasti vaeva näinud, et uues klubis oma koht välja teenida. "Enesekindlus on tulnud sellest, et olen suvi läbi vaeva näinud ja trenni teinud. Peab lihtsalt olema selline. Kõik see vili, mis ma suvel külvasin, loodetavasti on sellest kasu."

Makke jõudis korvpalli juurde läbi oma isa Kristjani, kes kandis Kalev/Cramo särki 2013/14 hooajal. "Kõik algas isa kaudu. Tema mängis omal ajal ja võttis mind kogu aeg trenni kaasa. Sealt ma korvpallipisiku külge sain. Mina ei ole veel kuhugi jõudnud, alles teine aasta Eestis. Pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada."

Mida ootab Kalevi pesamuna algavast hooajast? "Eks kõik selgub hooaja sees. Ma ei tule siia midagi nõudma. Loodan, et saan oma võimaluse ja pean siis end tõestama. Olen kõige noorem tiimis ja mul on palju järele tulla, eriti uues süsteemis. Mul on väga suured nimed ees. Eks ole näha, kõik on võimalik."

Kalev/Cramo alustab Meistrite liiga eelturniiri pühapäeval kodumänguga Bulgaaria meistri Rilski Sportisti vastu. Selle paari võitja läheb kvalifikatsiooniturniiri poolfinaalis vastamisi Slovakkia meistri Levice Patrioti ja Küprose klubi Petrolina AEK vahelise paari võitjaga.

Toimetaja: Henrik Laever

