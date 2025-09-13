Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

Kalev/Cramo võitis juba avaveerandi 27:13 ja juhtis teise poolaja alguses 13 punktiga, kuid eelmisel hooajal Leedu kõrgliigas seitsmenda koha saanud Šiauliai jõudis 13:0 vahespurdiga viigini ning läks ka ise kahel puhul kolme punktiga juhtima.

Otsustava veerandaja alguses taastas Kalev/Cramo kaheksapunktilise eduseisu ning kuigi Šiauliai jõudis veel vahe minimaalseks kahandada, ei lubanud Eesti meister vastaseid juhtima ja teenis lõpuks üheksapunktilise võidu.

Meestele üsna võrdselt mänguaega jaganud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 14 punkti visanud Tyson Acuff, Severi Kaukiainen ja Anrijs Miška viskasid kümme punkti.Camaron Tongue lisas üheksa ja Tommy Rutherford seitse punkti. Cedric Henderson tõi Leedu klubile 16 punkti.

Kaugviskeid 24-protsendiliselt (7/29) tabanud Kalev/Cramo sai 36 punkti ehk peaaegu pooled punktidest pingimeestelt, kiirrünnakutest teeniti 20 ning vastaste pallikaotustest 25 punkti. Eesti esiklubi jõudis Leedu kontrollturniiril võiduga pühapäevasesse finaali, kus minnakse vastamisi kas Klaipeda Neptunase või Ventspilsiga.