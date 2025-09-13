X!

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

Korvpall
BC Kalev/Cramo mängijad
BC Kalev/Cramo mängijad Autor/allikas: BC KALEV/CRAMO/Facebook
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo jätkas hooajaeelset ettevalmistust Leedus, kus alistati Siim-Sander Vene koduklubi BC Šiauliai 79:70.

Kalev/Cramo võitis juba avaveerandi 27:13 ja juhtis teise poolaja alguses 13 punktiga, kuid eelmisel hooajal Leedu kõrgliigas seitsmenda koha saanud Šiauliai jõudis 13:0 vahespurdiga viigini ning läks ka ise kahel puhul kolme punktiga juhtima.

Otsustava veerandaja alguses taastas Kalev/Cramo kaheksapunktilise eduseisu ning kuigi Šiauliai jõudis veel vahe minimaalseks kahandada, ei lubanud Eesti meister vastaseid juhtima ja teenis lõpuks üheksapunktilise võidu.

Meestele üsna võrdselt mänguaega jaganud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 14 punkti visanud Tyson Acuff, Severi Kaukiainen ja Anrijs Miška viskasid kümme punkti.Camaron Tongue lisas üheksa ja Tommy Rutherford seitse punkti. Cedric Henderson tõi Leedu klubile 16 punkti.

Kaugviskeid 24-protsendiliselt (7/29) tabanud Kalev/Cramo sai 36 punkti ehk peaaegu pooled punktidest pingimeestelt, kiirrünnakutest teeniti 20 ning vastaste pallikaotustest 25 punkti. Eesti esiklubi jõudis Leedu kontrollturniiril võiduga pühapäevasesse finaali, kus minnakse vastamisi kas Klaipeda Neptunase või Ventspilsiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

19:09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

12.09

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile Uuendatud

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

12.09

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

21:12

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

21:04

Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

20:40

Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

19:44

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks Uuendatud

19:40

Tallinna maratoni 10 km jooksu parim oli Läti rekordimees, Šalkauskas teine

19:09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

18:35

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

17:49

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla Uuendatud

17:19

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

15:01

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

loetumad

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo