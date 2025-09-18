McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioonis ületas Elisabeth Pihela B-grupis esimesel katsel 1.83 ja 1.88. Õnnestunud võistlus jättis ta koos nelja naisega jagama 12. kohta ning viis finaali.

Väljakualadel selgusid maailmameistrid naiste kolmikhüppes ja meeste odaviskes, kus kuldmedalile tulid vastavalt kuubalanna Leyanis Perez Hernandez ning Trinidad ja Tobago esindaja Keshorn Walcott.

Võistlusõhtu lõpetasid meeste ja naiste 400 meetri jooksu finaalid. Naiste finaalis jäi konkurentidele kinnipüüdmatuks ameeriklanna Sydney McLaughlin-Levrone, kes püstitas märjal rajal MM-rekordi 47,78. Seejuures püsis eelmine tippmark 47,99 alates 1983. aastast ning 40-aastasest maailmarekordist jäi puudu 18 sajandikku.

Pariisi olümpiavõitja Marileidy Paulino võttis teise koha 47,98-ga ning medalikolmiku lõpetas Bahreini sportlane Salwa Eid Naser (48,19).

Meeste seas tuli kuldmedalile botswanalane Busang Collen Kebinatshipi, kes püstitas maailma hooaja tippmargi 43,53. Hõbemedali pälvis Trinidad ja Tobago rahvusrekordi 43,73-ni viinud Jereem Richards ning pronksise autasu teenis võitja kaasmaalane Bayapo Ndori 44,20-ga.

Enne võistlust:

Meeste odaviskefinaalis on soosikuteks tänavu 90 meetri joone alistada suutnud Julian Weber ning tiitlikaitsja Neeraj Chopra, 89.53 on visanud ka Anderson Peters. Kolmikhüppekuulsus Yulimar Rojas loodab vahele jäänud Pariisi olümpiamängude järel juba neljandat korda kaitsta oma MM-tiitlit.

Tõkkejooksu kuninganna Sydney McLaughlin-Levrone püüab neljapäeval kulda siledas 400 meetri jooksus, meeste staadioniringil üllatas eeljooksus konkurente Botswana sprinter Busang Collen Kebinatshipi, kes kerkis 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Aafriklaste kaksikvõit ei ole välistatud, sest heas hoos on ka Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Zakithi Nene, kullamõtteid mõlgutab kindlasti ameeriklane Jacory Patterson.