X!

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi

Kergejõustiku MM
{{1758173460000 | amCalendar}}
Sydney McLaughlin-Levrone.
Sydney McLaughlin-Levrone. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selgusid neljapäeval medalivõitjad neljal alal. Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioonis tagas edasipääsu Elisabeth Pihela.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioonis ületas Elisabeth Pihela B-grupis esimesel katsel 1.83 ja 1.88. Õnnestunud võistlus jättis ta koos nelja naisega jagama 12. kohta ning viis finaali.

Väljakualadel selgusid maailmameistrid naiste kolmikhüppes ja meeste odaviskes, kus kuldmedalile tulid vastavalt kuubalanna Leyanis Perez Hernandez ning Trinidad ja Tobago esindaja Keshorn Walcott.

Võistlusõhtu lõpetasid meeste ja naiste 400 meetri jooksu finaalid. Naiste finaalis jäi konkurentidele kinnipüüdmatuks ameeriklanna Sydney McLaughlin-Levrone, kes püstitas märjal rajal MM-rekordi 47,78. Seejuures püsis eelmine tippmark 47,99 alates 1983. aastast ning 40-aastasest maailmarekordist jäi puudu 18 sajandikku.

Pariisi olümpiavõitja Marileidy Paulino võttis teise koha 47,98-ga ning medalikolmiku lõpetas Bahreini sportlane Salwa Eid Naser (48,19).

Meeste seas tuli kuldmedalile botswanalane Busang Collen Kebinatshipi, kes püstitas maailma hooaja tippmargi 43,53. Hõbemedali pälvis Trinidad ja Tobago rahvusrekordi 43,73-ni viinud Jereem Richards ning pronksise autasu teenis võitja kaasmaalane Bayapo Ndori 44,20-ga.

Enne võistlust:

Meeste odaviskefinaalis on soosikuteks tänavu 90 meetri joone alistada suutnud Julian Weber ning tiitlikaitsja Neeraj Chopra, 89.53 on visanud ka Anderson Peters. Kolmikhüppekuulsus Yulimar Rojas loodab vahele jäänud Pariisi olümpiamängude järel juba neljandat korda kaitsta oma MM-tiitlit.

Tõkkejooksu kuninganna Sydney McLaughlin-Levrone püüab neljapäeval kulda siledas 400 meetri jooksus, meeste staadioniringil üllatas eeljooksus konkurente Botswana sprinter Busang Collen Kebinatshipi, kes kerkis 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Aafriklaste kaksikvõit ei ole välistatud, sest heas hoos on ka Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Zakithi Nene, kullamõtteid mõlgutab kindlasti ameeriklane Jacory Patterson.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

15:08

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

mm-i loetumad

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

sport.err.ee viimased uudised

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

13:11

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

ETV spordisaade, 17. september

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

17.09

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo