X!

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela astub Tokyos toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel võistlustulle neljapäeval. Vaatamata keerulisele hooaja algusele usub ta, et on valmis näitama kõrgemat taset kui Pariisi olümpiamängudel.

21-aastast Pihelat kimbutasid hooaja esimeses pooles mitmed haigused, mistõttu jäi kevadel korralik ettevalmistus tegemata. Praeguseks on ta tagasilöögid seljatanud ja tunneb, et vorm on tõusuteel.

"See hooaeg on jah päris raske olnud, aga praegu on kõik väga hästi. Olen saanud ilusti ilma tagasilöökideta treenida. Hooaja alguses võib-olla tundus, et hooaeg venib liiga pikaks, aga kuna olin haige ja ei saanud korralikult treenida, siis nüüd see hiline MM-i toimumisaeg tundub hea lahendusena," rääkis Pihela ERR-ile.

Pihela tegi MM-debüüdi kaks aastat tagasi Budapestis ja võistles mullu Pariisi olümpiamängudel. "Eks need eelmised tiitlivõistlused on ikka enesekindlust ja meelerahu juurde andnud. Saan rahuliku südamega minna võistlema ja tean, mis mind ees ootab. Võtan MM-i samamoodi nagu igat teist tavalist võistlust."

Tokyo MM-i üheks kuumaks teemaks on sealne palav ja niiske ilm. Pihelat see ei heiduta. "Ma käisin siin ka kevadel võistlemas. Teadsin, mis mind ees ootab. Tegin enne siia tulekut nädal aega trenni Türgis, kus oli ka üle 30 soojakraadi. Ei ole midagi hullu."

MM-il juhendab Pihelat tõkkejooksja Rasmus Mägi. Tema põhitreener Grit Šadeiko ei saanud isiklikel põhjustel Tokyosse reisida. "Minu jaoks midagi teistmoodi ei ole. Rasmus juhendas mind ka võistkondlikul EM-il. Ta tunneb mind päris hästi ja arvan, et saame väga ilusti hakkama."

Pihela tänavuse hooaja tippmark on 1.89 ja isiklik rekord 1.92. Millise tulemusega jääks ta Tokyos rahule?

"Vaatasin, kuidas siin latti tõstetakse ja täpselt samamoodi nagu Pariisi olümpial – 1.83, siis 1.88 jne. Tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial (alistas ainult algkõrguse 1.83 - toim.). Sellega oleksin rahul," ütles Pihela.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas neljapäeval Eesti aja järgi algusega kell 13.15.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

14:05

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal Uuendatud

13:14

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

mm-i loetumad

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14:05

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

sport.err.ee viimased uudised

13:47

Veemotosportlane Andres Virumann krooniti Euroopa meistriks

12:31

Tartu Titansi jõud käis Leedu klubist kindlalt üle

11:20

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

10:50

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

10:15

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

ETV spordisaade, 16. september

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

16.09

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

16.09

Eesti Invaspordi Liit ühines Eesti Paralümpiakomiteega

16.09

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

16.09

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16.09

Trans võõrustab UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte meistrit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo