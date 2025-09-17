Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela astub Tokyos toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel võistlustulle neljapäeval. Vaatamata keerulisele hooaja algusele usub ta, et on valmis näitama kõrgemat taset kui Pariisi olümpiamängudel.

21-aastast Pihelat kimbutasid hooaja esimeses pooles mitmed haigused, mistõttu jäi kevadel korralik ettevalmistus tegemata. Praeguseks on ta tagasilöögid seljatanud ja tunneb, et vorm on tõusuteel.

"See hooaeg on jah päris raske olnud, aga praegu on kõik väga hästi. Olen saanud ilusti ilma tagasilöökideta treenida. Hooaja alguses võib-olla tundus, et hooaeg venib liiga pikaks, aga kuna olin haige ja ei saanud korralikult treenida, siis nüüd see hiline MM-i toimumisaeg tundub hea lahendusena," rääkis Pihela ERR-ile.

Pihela tegi MM-debüüdi kaks aastat tagasi Budapestis ja võistles mullu Pariisi olümpiamängudel. "Eks need eelmised tiitlivõistlused on ikka enesekindlust ja meelerahu juurde andnud. Saan rahuliku südamega minna võistlema ja tean, mis mind ees ootab. Võtan MM-i samamoodi nagu igat teist tavalist võistlust."

Tokyo MM-i üheks kuumaks teemaks on sealne palav ja niiske ilm. Pihelat see ei heiduta. "Ma käisin siin ka kevadel võistlemas. Teadsin, mis mind ees ootab. Tegin enne siia tulekut nädal aega trenni Türgis, kus oli ka üle 30 soojakraadi. Ei ole midagi hullu."

MM-il juhendab Pihelat tõkkejooksja Rasmus Mägi. Tema põhitreener Grit Šadeiko ei saanud isiklikel põhjustel Tokyosse reisida. "Minu jaoks midagi teistmoodi ei ole. Rasmus juhendas mind ka võistkondlikul EM-il. Ta tunneb mind päris hästi ja arvan, et saame väga ilusti hakkama."

Pihela tänavuse hooaja tippmark on 1.89 ja isiklik rekord 1.92. Millise tulemusega jääks ta Tokyos rahule?

"Vaatasin, kuidas siin latti tõstetakse ja täpselt samamoodi nagu Pariisi olümpial – 1.83, siis 1.88 jne. Tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial (alistas ainult algkõrguse 1.83 - toim.). Sellega oleksin rahul," ütles Pihela.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas neljapäeval Eesti aja järgi algusega kell 13.15.