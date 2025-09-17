Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja

"Ma nägin 100 meetri lõpus silmanurgast, kus teised võistlejad on ja olin ise ka üllatunud. Pigem jah distantsi teine pool, võib-olla viimased 60 meetrit oli väga suur kannatamine," rääkis Kivikas võistluse järel ERR-ile.

"Olen väga uhke ja tänulik, et olen siia jõudnud. Kuskilt peab alustama, täna ei pääsenud esimesest ringist edasi, aga ma arvan, et ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda," lisas ta.

Poolfinaali pääsesid sellest jooksust kahekordne maailmameister Shericka Jackson (22,33), britt Amy Hunt (22,57) ja belglanna Imke Vervaet (22,74). Kokkuvõttes saavutas Kivikas 47 naise seas 31. koha. Edasipääsust jäi puudu 13 sajandikku.

Eeljooksude kiireim oli ameeriklanna Anavia Battle (22,07), kellele järgnesid kaasmaalane Melissa Jefferson-Wooden (22,24) ja Jackson.

Poolfinaalid on kavas neljapäeval ja finaal reedel.

Enne võistlust:

Naiste 200 meetri jooksus tänavu Eesti rekordi 23,04-ni viinud Kivikas stardib viiendas eeljooksus, mis algab kell 13.58. Tema eeljooksu favoriidiks on jamaikalanna Shericka Jackson, kes tuli sel distantsil maailmameistriks nii 2022. aastal Eugene'is kui ka aasta hiljem Budapestis. Igast eeljooksust pääseb otse poolfinaali kolm paremat ning lisaks kuus naist aegade põhjal.