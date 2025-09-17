X!

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

Kergejõustiku MM
Foto: SCANPIX*AP
Kergejõustiku MM

Sprinter Ann Marii Kivikas sai kergejõustiku MM-il Tokyos naiste 200 meetri jooksus Eesti rekordi lähedase ajaga 31. koha.

Tänavu suurepärast edasiminekut näidanud ja 200 meetri distantsil Eesti rekordnumbrid 23,04-ni viinud Kivikas jooksis Tokyo olümpiastaadionil eelvõistlusel välja aja 23,14, mis andis kokkuvõttes 47 naise seas 31. koha. Edasipääsust jäi puudu 13 sajandikku.

"Oli ikka väga palju raskem kui ma eeldasin või arvasin. See [palav] ilm teeb ikka oma töö, isegi sprindis. Jooksu ajal ju ei jõuagi mõelda, kas on raske või mitte, aga pärast jooksu tunnen, et see oli üks minu raskematest jooksudest sel hooajal. Väga raskelt jõudsin finišisse," rääkis Kivikas ERR-ile.

Eestlanna tuli kurvist välja võimsalt, kuid sirgel läks raskeks. "Ma nägin 100 meetri lõpus silmanurgast, kus teised võistlejad on ja olin ise ka üllatunud. Pigem jah distantsi teine pool, võib-olla viimased 60 meetrit oli väga suur kannatamine. Aga eks oma jälje jättis kindlasti ka see kuu aja pikkune võistluspaus. Ma tegelikult natukene kartsin ka, et see kiiruslik vastupidavus võib olla natukene langenud. Üritasime siin seda viimase nädalaga natukene putitada. Tegelikult kõige hullem seis ei ole. Liiga palju vabandusi ei hakka ka otsima."

Kahe aasta pärast toimub kergejõustiku MM Pekingis ning seal on Kivikasel kindel eesmärk pääseda poolfinaali. "Kui ma siia staadionile enne saabusin, siis käis väga võimas judin seest läbi. Olen väga uhke ja tänulik, et olen siia jõudnud. Kuskilt peab alustama, täna ei pääsenud esimesest ringist edasi, aga ma arvan, et ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda."

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

14:38

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

14:05

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal Uuendatud

13:14

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

mm-i loetumad

14:05

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

12:04

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

sport.err.ee viimased uudised

15:40

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

15:02

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

13:47

Veemotosportlane Andres Virumann krooniti Euroopa meistriks

12:31

Tartu Titansi jõud käis Leedu klubist kindlalt üle

11:20

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

10:50

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

10:15

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

ETV spordisaade, 16. september

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

16.09

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

16.09

Eesti Invaspordi Liit ühines Eesti Paralümpiakomiteega

16.09

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo