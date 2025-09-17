Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

Tänavu suurepärast edasiminekut näidanud ja 200 meetri distantsil Eesti rekordnumbrid 23,04-ni viinud Kivikas jooksis Tokyo olümpiastaadionil eelvõistlusel välja aja 23,14, mis andis kokkuvõttes 47 naise seas 31. koha. Edasipääsust jäi puudu 13 sajandikku.

"Oli ikka väga palju raskem kui ma eeldasin või arvasin. See [palav] ilm teeb ikka oma töö, isegi sprindis. Jooksu ajal ju ei jõuagi mõelda, kas on raske või mitte, aga pärast jooksu tunnen, et see oli üks minu raskematest jooksudest sel hooajal. Väga raskelt jõudsin finišisse," rääkis Kivikas ERR-ile.

Eestlanna tuli kurvist välja võimsalt, kuid sirgel läks raskeks. "Ma nägin 100 meetri lõpus silmanurgast, kus teised võistlejad on ja olin ise ka üllatunud. Pigem jah distantsi teine pool, võib-olla viimased 60 meetrit oli väga suur kannatamine. Aga eks oma jälje jättis kindlasti ka see kuu aja pikkune võistluspaus. Ma tegelikult natukene kartsin ka, et see kiiruslik vastupidavus võib olla natukene langenud. Üritasime siin seda viimase nädalaga natukene putitada. Tegelikult kõige hullem seis ei ole. Liiga palju vabandusi ei hakka ka otsima."

Kahe aasta pärast toimub kergejõustiku MM Pekingis ning seal on Kivikasel kindel eesmärk pääseda poolfinaali. "Kui ma siia staadionile enne saabusin, siis käis väga võimas judin seest läbi. Olen väga uhke ja tänulik, et olen siia jõudnud. Kuskilt peab alustama, täna ei pääsenud esimesest ringist edasi, aga ma arvan, et ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda."